«Mi candido ad acquistare il marchio della Reggina 1914, potrei farlo domani mattina con un versamento. È quanto ha affermato l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero durante la trasmissione "Ferrero, non solo sport", trasmessa su Radio Cusano.

L’imprenditore romano punta quindi ad un rientro ad effetto nel mondo del calcio in una piazza storica come quella amaranto, che mai come adesso ha bisogno di certezze. Le dichiarazioni dell’ex numero uno blucerchiato sono arrivate in contemporanea con la pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha di fatto aperto la procedura fallimentare per l’ex società amaranto facendo presagire guai in vista per l’ex patron Saladini.

Tornando al vulcanico Ferrero, che ha recentemente risolto ogni pendenza con la sua vecchia squadra, c’è da dire che il suo è più un ritorno sulla scena calcistica reggina, dopo le insistenti voci estive di un suo interessamento peraltro smentite.