L’epilogo più dolce e, forse, anche più meritato. La Reggina batte l’Ascoli al 94esimo, con un gol di Canotto, il giocatore-tifoso. All’ultima curva, all’ultimo respiro, Reggio Calabria supera gli ostacoli, le avversità. All’ultimo abbraccio, la Reggina si prende i playoff: gli amaranto di Pippo Inzaghi faranno gli spareggi per la Serie A, dodici anni dopo l’ultima volta.

Ecco la classifica finale

Frosinone 80, Genoa 73, Bari 65, Parma 60, Cagliari 60, Südtirol 58, Reggina 50, Venezia 49, Palermo 49, Modena 48, Pisa 47, Ascoli 47, Como 47, Ternana 43, Cittadella 43, Brescia 40, Cosenza 40, Perugia 39, Spal 38, Benevento 35.

I verdetti

Frosinone e Genoa promosse in Serie A

Bari e Parma in semifinale playoff

Cagliari-Venezia e Südtirol-Reggina al turno preliminare dei playoff

Brescia-Cosenza ai playout

Spal, Benevento e Perugia retrocesse in Serie C

La tabella dei playoff

Südtirol-Reggina si giocherà venerdì 26 maggio, Cagliari-Venezia si giocherà sabato 27 maggio. La vincente del match fra gli amaranto e gli altoatesini sfiderà in gara doppia (andata e ritorno) il Bari al San Nicola.

Turno preliminare (gara unica)