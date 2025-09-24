Nel turno infrasettimanale gli amaranto rimontano l’iniziale doppio svantaggio con Mungo ed Edera, ma Papaserio decide il match. Rabbia della Curva per una sconfitta che pesa in classifica
Dopo il pareggio deludente di Vibo, la Reggina era chiamata ad invertire la rotta e dare un messaggio al suo campionato ma anche alle avversarie, visti anche i risultati del pomeriggio. Trocini conferma in blocco la difesa e mette a sedere Nino Barillà, sostituito da Mungo. Tridente inedito in avanti con Montalto dal primo minuto supportato dal recuperato Edera e da Di Grazia. ll ritorno al calcio in notturna a Reggio Calabria, assente dal dicembre 2023, si è trasformato in una serata amara.
Nonostante la reazione nel secondo tempo e un pareggio quasi raggiunto, la squadra di Bruno Trocini è crollata negli ultimi minuti di gioco. Sotto di due gol in un primo tempo da dimenticare contro la Gelbison, gli amaranto sono riusciti a pareggiare con le reti di Mungo ed Edera alla ripresa dei 45 minuti.
Tuttavia, dopo l’errore dal dischetto di Edera nella prima frazione di gioco, è arrivata la beffa finale. La Gelbison ha trovato il gol del 2-3 a pochi minuti dal fischio finale. Il risultato ha scatenato la dura contestazione della Curva contro i giocatori, con le critiche più aspre rivolte al patron Ballarino. La compagine amaranto si prepara ora alla prossima sfida in trasferta domenica contro il Savoia. Leggi l’articolo completo su Il Reggino