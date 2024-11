Il club del presidente Gallo ha portato fin qui al Granillo oltre 41mila tifosi, classificandosi al terzo posto per presenza media di pubblico in Serie B

Il club amaranto ha portato fin qui al Granillo oltre 41mila spettatori, classificandosi al terzo posto per spettatori medi in Serie B. Oltre 41mila tifosi al Granillo. No, chiaramente non tutti in una volta, ma è la cifra degli spettatori complessivi visti nelle sette gare interne della Reggina in questo campionato.

L'ultima di queste, il match perso con la Cremonese, ha fatto registrate il secondo miglior dato stagionale, nonostante una prevendita a rilento nella prima parte della settimana. Il pubblico accorso al Granillo è stato di 6335 unità, superando di poco quello di Reggina-Cittadella. Al momento inarrivabile, invece, il record del confronto col Parma, secondo miglior dato di lega in assoluto.

Questi tutti i dati delle sette gare interne di Montalto e compagni.

Reggina-Monza 5825

Reggina-Ternana 5005

Reggina-SPAL 4773

Reggina-Frosinone 5034

Reggina-Parma 8693

Reggina-Cittadella 6292

Reggina-Cremonese 6335

I dati eleggono la Reggina al terzo posto per media spettatori, con un dato di 5994 fan a partita al Granillo. Solo il Lecce e il Frosinone hanno fatto meglio; i salentini vantano una media di 8604 spettatori, frutto del picco vissuto nel match con il Parma, che ha attirato al Via del Mare 18765 appassionati. I ciociari sono secondi a quota 6019, con il maggior afflusso relativo proprio a Frosinone-Lecce (7883).

Dopo la Reggina, ai piedi del podio ci sono Parma, Cosenza e Brescia. Chiudono la classifica Pordenone e Cittadella. Se si allarga questo ragionamento anche alla Serie A, risulta come gli amaranto abbiano fatto meglio di ben quattro club del massimo campionato. La media del Granillo (5994), infatti, supera quelle di Sampdoria (5707), Empoli (5062), Sassuolo (5019) e Venezia (5982). Sfiorata quella dello Spezia (6137).