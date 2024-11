La Reggina ha praticamente perfezionato l’acquisto di Ramzi Aya. Il difensore di proprietà della Salernitana, da lunedì, sarà un nuovo giocatore del club amaranto: le parti hanno raggiunto un’intesa su base biennale.

La stagione di Aya

Per il centrale nato a Roma, fin qui, due presenze in Serie A coi campani - 135 minuti giocati - nelle sfide perse con Roma ed Empoli. L’anno scorso fu uno dei protagonisti della cavalcata granata fino alla vittoria del campionato, con ventitré apparizioni e una rete. Capace di giocare sia in una difesa a tre che a quattro, l’ex Pisa vanta oltre trecento presenze nei professionismo. Non sarà a disposizione per la sfida di domani a Pisa, arriverà in Calabria nella giornata di lunedì.

Via Regini?

L’arrivo del classe ’90 potrebbe portare all’addio di Vasco Regini. L’ex difensore della Sampdoria è sempre più vicino al Siena, che a sua volta potrebbe cedere alla Reggina il centrocampista Salvatore Pezzella.