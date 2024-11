Gli amaranto esultano: la Corte d'Appello accoglie la richiesta della società dello Stretto, che torna in piena zona playoff. Ecco come cambia la graduatoria

È arrivato il verdetto sul ricorso presentato dalla Reggina in Figc contro i sette punti di penalizzazione inflitti al club per il mancato rispetto della scadenze federali di febbraio e marzo. Nel secondo grado di giudizio federale, la società amaranto ha ricevuto uno sconto di due punti sui sette complessivi. Per la Reggina, dunque, la pena globale resta di cinque lunghezze.

Nuova classifica

Ecco come cambia la classifica della Serie B.

Frosinone 74, Genoa 70 (-1), Bari 62, Südtirol 57, Cagliari 54, Parma 54 (-1), Palermo 48, Reggina 47 (-5), Pisa 46, Venezia 46, Ascoli 46, Modena 45, Como 43, Ternana 43, Cittadella 41, Cosenza 39, Brescia 38, Perugia 36, Spal 35, Benevento 32.

La Reggina sale, dunque, all'ottavo posto, a quota 47, in zona playoff che, oggi, disputerebbero contro il Cagliari. Una, invece le lunghezze di vantaggio sul nono posto (Pisa, Venezia e Ascoli).

Ricorso ulteriore?

Alla luce della sentenza odierna, è probabile che la Reggina continui nella sua battaglia legale, presentando ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Da capire quali saranno, a questo punto, i tempi: difficile che si riesca a gestire il caso amaranto prima dell'inizio dei playoff, ad oggi previsto per il 25 maggio.

Possibile, quindi, che il club di via delle Industrie presenti un'istanza per far slittare l'inizio della post-season. A quel punto, però, bisognerà capire se verrà accolta o se si deciderà di procedere comunque con gli spareggi per l'ultima promozione in Serie A.