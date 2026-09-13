Tre punti importantissimi e un messaggio chiaro recapitato alle dirette concorrenti: la Reggina c’è, sa soffrire, rialzarsi e vincere. Anche di stretta misura. La vetta della classifica, seppur temporanea, in attesa della gara tra Nissa e Licata, dopo i pareggi di Vibonese, Igea Virtus e PraiaTortora, consegna già agli amaranto l’etichetta di squadra da battere, anche se la stagione è solo all’inizio.

Rispetto all’undici della prima di campionato si conta solo l’assenza di Guida, uscito malconcio dalla partita con il Licata, che fa registrare la presenza in campo di Alma dal primo minuto. Il Modica non arriva a questa partita nelle vesti di cenerentola, ma con le carte in regola della matricola terribile che ha stravinto il suo campionato, insieme alla supercoppa di categoria.

L’accoglienza è di quelle che si riserva ad una grande squadra, ed in un certo senso è già un bell’inizio se si considerano i veleni e qualche spigolo di troppo vissuto nelle scorse stagioni. All’appuntamento in terra siciliana non sono voluti mancare oltre 250 tifosi amaranto che hanno occupato il settore ospiti del «Pietro Scollo», resa agibile solo tre giorni fa dopo vent’anni d’attesa. In tribuna invece c’è l’ex patron Ballarino, salutato non certo in maniera affettuosa dagli ultras.

L’avvio di gara degli amaranto non è certo brillante come domenica scorsa. Squadra contratta e neanche tante idee, se non per una porzione limitata del primo tempo, a fronte di un Modica anche frizzante che ha provato più volte ad insidiare porta amaranto difesa da Lagonigro. Al 10° minuto la prima palla gol è del Modica con Pierce che ha approfittato di una giocata errata di Aquadro, provando un clamoroso pallonetto da distanza siderale che però si spegne a lato della porta difesa da Lagonigro. La risposta amaranto è affidata ai piedi di Reis che qualche decina di secondi dopo prova una conclusione da fuori area che non coglie impreparato Romano. Il Modica va pure in gol, annullato per fuorigioco di Cappello. Bisognerà aspettare il 25° per registrare una pericolosa incursione degli amaranto sull’asse Alma-Tosano. Poi è Baggi un paio di minuti dopo a calciare dal vertice destro dell’area di rigore impegnando Romano che respinge in angolo. Al 29° è Alma a insaccare con un gran tiro da fuori area, ma il gol viene annullato per un tocco di mano di Reis che gli aveva indirizzato il pallone. Un minuto dopo è il Modica ad andare vicinissimo al gol con un colpo di testa di Callegari su angolo dalla destra. Ma al 32° arriva il gol di Rosario Girasole al termine di una mischia innescata dal calcio d’angolo su cui aveva provato ad intervenire anche Baggi. La partita si accende ed il Modica va nuovamente vicina al pareggio salvata da una bella parata di Lagonigro. Il Modica non ci sta a fare la vittima sacrificale e per due volte, al 40° e al 42°, va vicinissima al pareggio, prima con Garufi su punizione, e poi con un destro di Kljajic che vede protagonista ancora una volta l’estremo difensore amaranto.

Nella seconda frazione di gara la Reggina non rinuncia fare la propria partita e dopo una decina di minuti sfiora il raddoppio con Baggi, al quale soltanto il palo nega la gioia del gol. Dopo venti minuti di poco più che scaramucce, mister Marchionni butta nella mischia Jallow e Magrassi, per loro esordio assoluto in maglia amaranto, che non hanno brillato. Ma sono i siciliani a farsi pericolosi al 31° con un bel tiro dal limite dell’area ancora di Pierce, ma la palla si perde sul fondo. Qualche brivido la Reggina lo prova per le uscite azzardate di Lagonigro, e in un caso, all’88°, è servito un miracolo difensivo di Rosario Girasole per evitare il pareggio del Modica.

Le formazioni

MODICA: Romano, Sangare, Callegari, Milazzo, Giardina, Asero, Garufi, Kljajic, Cappello, Pierce, Reinero

In panchina: Sanchez Parraga, Desiato, Castillo, Misseri, Aprile, Fedele, Fiore, Dudic, Flores Heatley

Allenatore: Raciti

REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, Gisarole R.; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Toscano; Alma, Reis.

In panchina: Madia, De Mori, Girasole D., Specker, Laaribi, Porcino, Rossetti, Jallow, Magrassi.

Allenatore: Marchionni