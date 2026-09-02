La Reggina piazza due nuovi innesti per la rosa di Marco Marchionni. Il club amaranto ha ufficializzato gli arrivi a titolo definitivo di Andrea Magrassi e Matteo Rossetti, aggiungendo esperienza e qualità rispettivamente al reparto offensivo e al centrocampo.

Il nome di maggiore esperienza è quello di Andrea Magrassi, attaccante classe 1993 originario di Dolo. Con i suoi 194 centimetri e oltre cento gol realizzati in carriera, il nuovo centravanti amaranto porta al Granillo un curriculum costruito soprattutto tra i professionisti. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, ha esordito in Serie B con le Rondinelle nella stagione 2011/2012 e nel corso della carriera ha disputato tre campionati in cadetteria e otto in Serie C, oltre a un’esperienza in Portogallo con l’Olhanense. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Milan Futuro.

A centrocampo arriva invece Matteo Rossetti, classe 1998, nato a Saluzzo e cresciuto calcisticamente nel Torino. Reduce da due stagioni con il Ravenna, Rossetti ha collezionato 55 presenze da titolare, contribuendo alla conquista della Coppa Italia e alla vittoria dei playoff di Serie D. Un percorso che lo ha riportato tra i dilettanti dopo una carriera trascorsa quasi interamente nel professionismo: per lui sette stagioni in Serie C e una in Serie B.

Due operazioni che intervengono in altrettanti settori nevralgici della squadra: Magrassi consegna alla Reggina peso, centimetri ed esperienza davanti, Rossetti aggiunge sostanza e abitudine a categorie superiori in mezzo al campo. Entrambi sono stati acquisiti a titolo definitivo e vanno ad arricchire il gruppo amaranto in vista della nuova stagione, come annunciato dal patron Lotito durante la Festa Amaranto.