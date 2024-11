Luigi Canotto e Riccardo Gagliolo sono due nuovi giocatori della Reggina. Per il primo, ufficializzato nella tarda mattinata odierna, si tratta di un ritorno al Sant’Agata, in cui si era calcisticamente formato. Per entrambi il club ha parlato di legame pluriennale: a quanto raccolto, dovrebbe trattarsi di biennale con opzione di rinnovo per il club.

Reggina, tre obiettivi

Taibi sta lavorando con frenesia per chiudere la rosa il prima possibile. Ad oggi dall’undici tipo sembrano mancare principalmente una punta, un centrocampista e un terzino preferibilmente destro. A Leonardo Mancuso era stato proposto un ricco triennale da oltre 800mila euro a stagione. L’attaccante ha preferito rimanere in Lombardia, accettando la corte del Como. Christian Gytkjær è un’alternativa, ma c’è anche il Bari sul giocatore del Monza.

La Reggina ha provato a convincere il Napoli a rimandare in riva allo Stretto Michael Folorunsho: niente da fare. La famiglia De Laurentiis ha optato per un nuovo prestito, ma sempre ai galletti. Valzania rimane sempre il nome preferito, sopratutto vista la scelta di Mazzitelli di rimanere a giocarsi le proprie carte al Monza in Serie A.

Reggina, sabato a Salerno

Nel frattempo gli amaranto sabato saranno protagonisti del primo Trofeo Angelo Iervolino. Si giocherà all’Arechi di Salerno, contro i padroni di casa granata e i turchi dell’Adana Demirspor.

È stato reso noto il programma della serata: la sfida inaugurale della kermesse sarà proprio fra la Reggina e l’Adana di Montella e Balotelli. L’aeroplanino e Supermario già nella scorsa stagione si sono messi in evidenza nel club militante nella Serie A turca. Avversari deluxe per la formazione di mister Inzaghi. Si comincia alle 19:30, arbitrerà Marinelli.

A seguire Salernitana – Perdente gara 1, che sarà diretta dal signor Gianpiero Miele di Nola, mentre a chiudere Salernitana – Vincente gara 1, che sarà diretta ancora da Marinelli.

