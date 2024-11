Non basta il saldo dell'erario, bocciato il reclamo presentato dagli amaranto del presidente Felice Saladini: la Figc non riammette il club dello Stretto

Decisione drammatica per la Reggina. La Covisoc ha bocciato il ricorso presentato dagli amaranto, con la Figc che, nel concedere le Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2023-24, ha confermato l'esclusione del club dello Stretto. Per la Reggina, nonostante il pagamento dei 757mila euro all'erario e l'annuncio della firma del preliminare di vendita, nulla da fare.

I motivi

Presumibilmente, come vi avevamo raccontato due giorni fa, la situazione degli amaranto nelle idee della Figc non è cambiata.

I ricorsi pendenti sul concordato per i debiti della Reggina mettono a rischio il futuro del club, qualora per esempio venisse accolto il reclamo del Brescia.

Le prossime mosse della società che tutt'oggi è ancora di Felice Saladini saranno al di fuori dell'ordinamento federale: il 20 o 21 luglio dovrebbe tenersi l'eventuale ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.