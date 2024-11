Prosegue il momento d'oro di Giovanni Fabbian. Nel successo esterno dell'Italia Under20 sulla Romania nel Torneo 8 Nazioni, il centrocampista della Reggina ha messo ancora una volta la firma. Il classe 2003 ha siglato la rete che ha sbloccato la sfida, poi vinta dagli azzurrini per 2-1. Novanta minuti in campo, ben giocati, per il 14 amaranto.

Ora la Repubblica Ceca

In mattinata l’Under 20 ha fatto ritorno in Italia: lunedì per la squadra del CT Nunziata, allo stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo, match contro la Repubblica Ceca, con calcio d’inizio previsto alle 15 con diretta su RaiSport. Martedì, infine, Fabbian tornerà a disposizione di Inzaghi, per preparare la gara contro il Benevento di domenica.

Gli amaranto, alla ripresa, ospiteranno infatti i sanniti nel lunch match della 14^ giornata di campionato. Un confronto da ex per mister Pippo Inzaghi che ritroverà anche il suo ex compagno, ai tempi del Mondiale 2006, Fabio Cannavaro.

Attenzione

Quella contro i giallorossi sarà una partita fondamentale per le ambizioni della formazione dello Stretto, al momento seconda in solitaria alle spalle del Frosinone. Ieri Crisetig e compagni sono stati impegnati nell'allenamento congiunto con il Lamezia Terme. Il Benevento, da parte sua, si presenterà in Calabria con una classifica abbastanza deficitaria, nonostante un organico da top team. I soli 14 punti conquistati, al momento, valgono una zona playout da cui uscire velocemente e la trasferta di Reggio sarà per gli stregoni la possibilità di farlo in grande stile.

La Reggina, dunque, dovrà prestare grande attenzione anche perchè, durante la sosta, mister Cannavaro sta ritrovando diversi elementi che nelle scorse settimane erano indisponibili. Acampora e Viviani sono tornati oggi in gruppo, Tello dovrebbe seguirli a breve. Tutti e tre viaggiano verso la disponibilità per Reggina-Benevento, così come Federico Santander sulla sponda amaranto, almeno secondo le recenti parole di Massimo Taibi a LaC.