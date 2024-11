Per gli amaranto non dovrebbero esserci sconti, nelle prossime ore è attesa la sentenza

Nelle prossime ore il verdetto sulla penalizzazione degli amaranto: la posizione della FIGC non si ammorbidisce. Nulla di sorprendente. La Procura non si ammorbidisce nei confronti della Reggina. Nel giorno del ricorso alla Corte d’Appello, nell’udienza la richiesta federale è rimasta quella di una conferma dei sette punti di penalizzazione irrogati nel primo grado di giudizio.

La tempistica della presentazione del piano di ristrutturazione del debito al Tribunale da parte del club amaranto, secondo quanto raccolto, sarebbe stata non convincente secondo la Figc e la Procura, che pertanto hanno chiesto la conferma dei 7 punti di penalizzazione. Il verdetto è atteso in serata, dalle 19:30 in poi.