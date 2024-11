Il mister ha un contratto (come lo staff) fino a giugno 2025: il club ha sottolineato la volontà di averlo a Reggio per il raduno di domani

Pippo Inzaghi viene confermato dalla Reggina. Il club amaranto ha emesso un comunicato stampa per ribadire che, almeno nelle idee della società, non c'è alcuna intenzione di cambiare guida tecnica. Sostanzialmente, dunque, nulla cambia, con l'accordo firmato l'anno scorso e in scadenza nel 2025 che resta più che valido.

Alla vigilia del raduno, in programma domani al Sant'Agata, la Reggina ha voluto dunque ribadire che ad allenare Crisetig e compagni dovrebbe esserci proprio Inzaghi, nonostante i grandi e leciti dubbi che hanno accompagnato queste settimane.

Questa la nota

«La Reggina 1914 - si legge - comunica di avere confermato l’accordo siglato lo scorso anno con il mister Filippo Inzaghi ed il suo staff. La società punterà sui giovani talenti per consolidare il lavoro di affermazione sportiva e risanamento iniziato lo scorso anno. Inzaghi e la squadra, dopo le visite mediche di domani, riprenderanno gli allenamenti il prossimo 20 luglio».