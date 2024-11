Il calciatore lascia Reggio Calabria e giocherà con la Fc Legnago Salus. In entrata potrebbe esserci l'attaccante che ha vestito la maglia dell'Empoli nella passata stagione

Dopo l'esordio in campionato nello 0-0 casalingo contro il Monza, la Reggina di Alfredo Aglietti è pronta ad ospitare la Ternana nella seconda giornata della Serie B. La squadra del presidente Luca Gallo è però sempre vigile sul mercato.

Nelle ultime ore gli amaranto hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con la società F.C. Legnago Salus per il trasferimento a titolo definitivo di Daniele Gasparetto. «Ringraziando il calciatore - si legge in una nota della Reggina - per la professionalità dimostrata, il club gli augura le migliori fortune umane e sportive».

In casa amaranto potrebbero però arrivare nuovi innesti. L'obiettivo del ds Massimo Taibi è l'attaccante Ryder Matos, classe 1993 di proprietà dei friulani dell'Udinese. Matos nella passata stagione ha vestito la maglia dell'Empoli ed è stato tra i protagonisti della cavalcata dei toscani in Serie A.