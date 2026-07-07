Prosegue il casting della Reggina per individuare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione di Serie D. Dopo il cambio di proprietà e l'avvio del nuovo corso legato al gruppo facente capo al presidente della Lazio Claudio Lotito, il club amaranto è al lavoro per definire uno dei tasselli più importanti della programmazione.

Tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza c'è quello di Marco Marchionni, profilo che nelle ultime ore ha guadagnato posizioni. L'ex tecnico del Ravenna, con esperienze anche sulle panchine di Foggia, Novara e Potenza, è ritenuto una soluzione gradita dalla società. I contatti tra le parti sono andati avanti e la trattativa viene considerata ben avviata, anche se manca ancora l'intesa definitiva. La Reggina, però, non ha ancora sciolto le riserve e continua a valutare anche altre candidature. Tra queste resta forte quella di Ciro Ginestra, reduce dalle esperienze con Guidonia e Virtus Francavilla, mentre negli uffici del club viene preso in considerazione anche un ulteriore profilo, sul quale al momento viene mantenuto il massimo riserbo.