Reggina-Aglietti, è finita: manca solo l'annuncio. Toscano in pole

Non ci sono quasi più dubbi, al netto di un annuncio ufficiale che non è ancora arrivato. Alfredo Aglietti lascia la Reggina, esonerato dopo la clamorosa sconfitta di ieri contro l'Alessandria, la quinta consecutiva per gli amaranto.

Nella serata di ieri si è svolto un lungo summit al Sant'Agata fra le parti, per capire chi sostituirà l'ormai ex allenatore di San Giovanni Valdarno. Sembra vicinissimo, in questo momento, il ritorno di Mimmo Toscano. Il condottiero della promozione dalla C alla B, lo ricordiamo, ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2022.

Ribaltoni difficili

Complicate, anche vista la scadenza 2023 del legame fra Aglietti e la Reggina, altre piste, come quella che avrebbe portato a Davide Dionigi. Come spigato ieri, l'ex attaccante ha ancora un contratto con il Brescia e non si accontenterebbe di un semestrale. Salvo sorprese, quindi, sarà Toscano a guidare Crisetig e soci da qui in poi.