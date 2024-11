Tanti dubbi per l'allenatore amaranto che riflette sulla possibilità di dare un turno di riposo a Ménez e Gagliolo. Negli ospiti c'è il sidernese Gliozzi

Rialzare la testa. Le due sconfitte consecutive contro Südtirol e Palermo hanno fatto male alla Reggina di Pippo Inzaghi che, però, vuol ritrovare a tutti i costi il sapore dei tre punti. Al Granillo arriva il Pisa: anche i nerazzurri, sconfitti all'andata da un gol di Canotto, sono avversario ferito. Arbitra La Penna di Roma, gara visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

IL RITORNO DI GALABINOV, MAJER ASSENTE: Qui i convocati delle due squadre.

Il dubbio Hernani verrà sciolto domani dal mister amaranto: l'impressione è che possa partire dalla panchina, è ballottaggio con l'ex Liotti. In avanti scalpita Strelec, con Ménez a rischio. Terranova può far coppia con Cionek in difesa.

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Terranova, Cionek, Di Chiara; Crisetig, Fabbian, Liotti; Cicerelli, Strelec, Canotto. Allenatore: Inzaghi.

Senza l'infortunato Torregrossa, sarà il sidernese Gliozzi a guidare l'attacco nerazzurri, supportato da Traponi e Morutan. In porta c'è l'ex Nicolas, verso la titolarità l'ultimo arrivato Gargiulo.

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Rus, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Gargiulo; Tramoni M., Morutan; Gliozzi. Allenatore: D'Angelo