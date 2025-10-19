Striscione e cori contro patron Ballarino e giocatori dopo la sconfitta casalinga. Clima pesante all’esterno dello stadio Granillo e silenzio stampa del club

Atmosfera pesante allo stadio “Oreste Granillo” dopo la sconfitta casalinga della Reggina contro la Vigor Lamezia per 1-0, maturata nei minuti finali della sfida valida per l’ottava giornata del girone I di Serie D. Un risultato che complica ulteriormente la classifica degli amaranto, fermi a quota 8 punti e già a -7 dal primo posto.

Sin dall’ingresso in campo, la Curva Sud ha manifestato apertamente il proprio malcontento, indirizzando cori e fischi contro il patron Ballarino e la squadra. La tensione è cresciuta nel corso della gara, fino all’episodio decisivo nei minuti di recupero, quando il gol della Vigor Lamezia ha fatto esplodere la contestazione. Subito dopo la rete ospite, è apparso uno striscione eloquente: “I nostri colori umiliati da giocatori viziati. Fate gli uomini o sarete ospiti indesiderati”.

Al triplice fischio, la squadra è stata fischiata durante l’uscita dal campo, mentre all’esterno della tribuna coperta si è formato un nutrito gruppo di tifosi. Poco dopo, anche i giocatori e lo staff guidato da Trocini hanno raggiunto l’area, dove si è svolto un confronto con la tifoseria, accompagnato da nuovi fischi e proteste.

La società ha comunicato il silenzio stampa, evitando dichiarazioni ufficiali nel post-partita. Intanto, durante l’intervallo, Ballarino ha lasciato lo stadio, dopo essere stato oggetto di cori per tutto il primo tempo.

In città e nell’ambiente amaranto si moltiplicano le voci su possibili scossoni interni, con l’ipotesi di dimissioni del tecnico Trocini che inizia a circolare con insistenza.