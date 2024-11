Si è chiuso il dibattimento: all'uscita le dichiarazioni del primo cittadino. La sentenza per la permanenza in Serie B attesa nel tardo pomeriggio

È terminato a Roma il dibattimento al Consiglio di Stato della Reggina 1914. Gli amaranto si stanno giocando la permanenza in Serie B, dopo l'estromissione decisa dalla Covisoc e confermata prima dal Coni e poi dal Tar. La sentenza è attesa nelle prossime ore.

All'uscita dall'aula ha parlato il sindaco facente funzione Carmelo Versace: «Il punto cardine dei legali avversari è sempre il termine perentorio del 20 giugno. Ho sentito alcune parole da parte degli avvocati del Brescia, che parlavano della nostra società in un determinato modo, che non mi hanno lasciato una bella sensazione. Noi abbiamo aderito a quello che era un decreto previsto dal Governo, la società si è mossa in quell’ambito. Mi auguro di aver percepito completamente male quelle che sono delle sensazioni, ma sta ruotando tutto intorno a questo: il termine perentorio e l’instabilità economica della nostra società».

La sentenza potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio odierno: seguiranno aggiornamenti.