È tempo di primi incroci a Reggio Calabria: questa sera andrà in scena nella centrale Piazza Castello la presentazione della nuova Reggina di Pergolizzi. Un’occasione per far ricongiungere tifoseria e squadra dopo alcuni giorni colmi di tensione, mitigati dal passaggio del turno in Coppa Italia e dagli ultimi importanti innesti giunti dal calciomercato.

Forse non è un caso che la società abbia accelerato le operazioni di mercato proprio in questi giorni di malcontento. L’evento di stasera, in tal senso, sarà importante per misurare il gradimento e la vicinanza della tifoseria alle porte di quella che si presenta come la stagione della verità. La truppa amaranto lo sa e la guida esperta di Rosario Pergolizzi, specialista di Serie D, sta tenendo (almeno sinora) altissima la concentrazione.

La Reggina Calcio non sarà l’unica protagonista della serata: i ragazzi di mister Pergolizzi saranno salutati insieme a quelli della Domotek Volley, in una cornice amaranto che inneggerà sicuramente alla festa.

Nel frattempo è arrivata un’altra ufficialità, di un altro giovane portiere: dalla Primavera del Lanus arriva il classe 2006 Franco Druetto, che firma un biennale e prende la maglia numero 12.