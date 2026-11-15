Gli amaranto di Marchionni si aggiudicano il big match grazie alle reti di Abonckelet, Guida e Acquadro. Ai giallorossi non bastano i gol di Haberkon e Colombatti

La Reggina conquista una vittoria pesantissima contro il Sambiase, imponendosi per 3-2 allo stadio Oreste Granillo al termine di una sfida spettacolare e ricca di emozioni. Nel confronto tra due delle protagoniste del girone I di Serie D, gli amaranto di Marco Marchionni riescono a conquistare tre punti fondamentali grazie alle reti di Abonckelet, Guida e Acquadro. Agli ospiti non bastano i gol di Haberkon e Colombatti, che per due volte riescono a riportare il risultato in parità.

Una partita aperta, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni e accompagnata da uno spettacolo straordinario sugli spalti. La Curva Sud amaranto, quasi completamente esaurita, ha sostenuto la squadra per tutta la gara, mentre oltre 600 tifosi del Sambiase hanno raggiunto Reggio Calabria per accompagnare i giallorossi in una trasferta particolarmente sentita. In tribuna presente anche Claudio Lotito.

L'avvio è vivace, con il Sambiase che dimostra subito di non voler recitare il ruolo di semplice comparsa. Al 15' gli ospiti sfiorano il vantaggio con Haberkon, che, servito da Sueva, non riesce a trovare la porta con un colpo di testa. La Reggina risponde al 18' con Guida, la cui conclusione a giro viene respinta da Giuliani.

La formazione allenata da Lio continua a mettere in difficoltà i padroni di casa e al 24' va nuovamente vicina al gol: Haberkon anticipa Baldan e favorisce la conclusione al volo di Gualtieri, ma Lagonigro si supera e devia sopra la traversa.

A sbloccare il risultato è però la Reggina al 32'. Protagonista Baggi, devastante sulla corsia destra: il suo cross trova il perfetto inserimento di Abonckelet che supera Giuliani.

Il Sambiase non si arrende e trova il pareggio al 37'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo un errore in fase di disimpegno della Reggina, Haberkon è libero di colpire di testa e batte Lagonigro per l'1-1.

La reazione amaranto è immediata. Al 42' Baggi torna a fare la differenza sulla destra, mettendo un altro pallone pericoloso al centro. Abonckelet fa da sponda e Guida, da pochi passi, firma il 2-1.

Nella ripresa la Reggina è chiamata a difendere il vantaggio, ma il Sambiase rientra in campo con grande determinazione. Al 51' arriva il nuovo pareggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo una serie di rimpalli in area, Colombatti trova la deviazione vincente e firma il 2-2.

Il Granillo trattiene il fiato, ma la risposta degli amaranto non tarda ad arrivare. Al 58' Acquadro si incarica di battere una punizione da posizione molto defilata e trova una traiettoria vincente. Giuliani non riesce a trattenere il pallone e la Reggina torna nuovamente avanti: è il 3-2 che fa esplodere lo stadio.

Al 62' il Sambiase aumenta la pressione alla ricerca del nuovo pareggio e prova a mettere alle corde la Reggina. I giallorossi, in questa fase della gara, giocano decisamente meglio degli amaranto e spingono con tutte le loro forze. Due minuti più tardi, al 64', arriva una grande occasione per gli ospiti: al termine di un'azione insistita, Diogoi trova lo spazio per calciare verso la porta, ma Lagonigro si supera con un intervento decisivo, deviando una conclusione indirizzata sul primo palo e salvando il vantaggio amaranto.

Al 71' la Reggina deve ancora ringraziare il suo portiere. Il Sambiase continua a spingere e va nuovamente vicino al pareggio: Waller trova spazio sulla trequarti, si rende protagonista di un break e lascia partire una conclusione a giro diretta verso la porta. Lagonigro, però, si fa trovare ancora una volta pronto e con un intervento provvidenziale devia il pallone in calcio d'angolo, salvando nuovamente il vantaggio amaranto.

Al 79' torna a farsi vedere in avanti anche la Reggina, che sfiora il poker. Sugli sviluppi di un'azione sulla corsia sinistra, Toscano lascia partire un traversone in area sul quale si avventa Franchini: l'attaccante amaranto, in spaccata, trova la conclusione a colpo sicuro, ma Giuliani si supera con un intervento miracoloso e devia il pallone in calcio d'angolo, evitando il quarto gol dei padroni di casa.

All'84' altra occasione per la Reggina, che non riesce però a chiudere definitivamente la partita. Jallow spreca una nuova opportunità offensiva e, subito dopo, accusa un problema fisico che costringe gli amaranto a proseguire momentaneamente la gara in inferiorità numerica. La squadra di Marchionni è dunque chiamata a stringere i denti negli ultimi minuti per difendere il prezioso 3-2.

Al triplice fischio esplode la festa del Granillo: la Reggina supera il Sambiase per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni, confermando il proprio valore in uno scontro diretto d'alta classifica. Tre punti preziosissimi per gli amaranto, mentre ai giallorossi resta il rammarico per una prestazione generosa e per le occasioni create nella ripresa.





Reggina-Sambiase, dato presenze.

Spettatori 7.047, abbonati e ospiti compresi