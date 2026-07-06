La straordinaria e rocambolesca cavalcata della scorsa stagione, culminata con la vittoria del campionato di Prima Categoria all'ultima curva, è ormai impressa nella storia. Per il Roccella, però, è già tempo di voltare pagina e guardare al futuro. Il ritorno nei principali palcoscenici dilettantistici impone programmazione, ambizione e decisioni mirate: la compagine rossonera non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata al debutto in Promozione B.

La dirigenza ha così dato ufficialmente il via alla campagna acquisti estiva, muovendosi su due binari ben precisi: la continuità e il salto di qualità.

Si riparte da capitan Galati

Il primo, fondamentale tassello per la nuova stagione non poteva che essere l'anima della squadra. Il club ha ufficializzato il rinnovo di Marco Galati. Il capitano, leader indiscusso dentro e fuori dal campo, continuerà a guidare i compagni anche nella categoria superiore. Una conferma tutt'altro che formale: Galati rappresenta l'esempio nello spogliatoio e il vero e proprio motore emotivo dei colori rossoneri, la base solida da cui far partire il nuovo progetto tecnico.

Il colpo da novanta

Se la conferma del capitano garantisce stabilità, il mercato in entrata fa già sognare i tifosi. Il grande colpo dell'estate risponde al nome di Santiago Pavisich.

L'attaccante classe 1992, prelevato dal Gioiosa Ionica, conosce il girone B di Promozione come le sue tasche, essendone stato il principale condottiero nell'ultima stagione. I suoi numeri, d'altronde, parlano chiaro e fotografano l'identikit di un vero e proprio killer d'area di rigore. Con i suoi gol ha portato ben 20 punti alla sua ex squadra, risultando il giocatore più impattante del torneo. È stato l'unico calciatore del campionato a chiudere in doppia cifra già nei primi tempi, mettendo a segno ben 11 centri nei primi 45 minuti di gioco.

Con l'innesto di Pavisich, il Roccella si assicura un centravanti di razza, un bomber spietato capace di garantire peso, esperienza e, soprattutto, una valanga di gol per scompaginare le difese avversarie. La stagione è ancora alle battute iniziali, ma il messaggio lanciato dal Roccella alle rivali è forte e chiaro: i rossoneri sono tornati e fanno sul serio.