L'allenatore della squadra bizantina (capolista in Promozione A) domenica ha raggiunto la cifra tonda: «Spero di festeggiare nell'anno del sogno che viene tramutato in obiettivo raggiunto»

Ogni traguardo raggiunto merita di essere festeggiato. È una regola non scritta della vita che si può tranquillamente associare anche al mondo del calcio. Ecco dunque che per un allenatore raggiungere l'invidiabile cifra di 200 panchine al timone della stessa squadra diventa un vero e proprio motivo di orgoglio e vanto.

Luca Aloisi, allenatore classe 1987, la cifra tonda di 200 panchine con la prima squadra Rossanese l'ha raggiunta domenica scorsa nella sfida casalinga, valida per la 25esima giornata del campionato di Promozione A, contro il Cassano Sybaris. Un momento di "festa" per Aloisi rovinato solo dal risultato che ha visto la squadra bizantina perdere per 2-1. «Perdere non fa mai piacere, ricorderò questa giornata con un pizzico di delusione - afferma ai nostri microfoni sorridendo l'allenatore dei bizantini -. Sono certamente orgoglioso di aver raggiunto le 200 panchine con la Rossanese e voglio ringraziare la società, tutti i miei calciatori e soprattutto i tifosi rossoblù che anche oggi mi hanno dimostrato la loro vicinanza».

Per Aloisi una festa resa parzialmente amara dal risultato maturato sul campo, ma che prima della partita ha visto la società rendere omaggio all'allenatore con una targa celebrativa. All'indirizzo del tecnico applausi e cori dal pubblico presente sulla tribuna dello "Stefano Rizzo" e uno striscione di ringraziamento esposto dalla tifoseria organizzata bizantina.

Un traguardo quello raggiunto domenica da Luca Aloisi, che arriva come tappa di un percorso iniziato sulla panchina della prima squadra bizantina nella stagione 2017/2018. Ma l'avventura in rossoblù dell'allenatore prese ufficialmente il via nel 2015 alla guida della formazione Juniores campione di Calabria. L’anno successivo ecco la Promozione a Corigliano, come secondo a mister Cipparrone, e come prima guida della Juniores, con la quale stravinto il campionato di competenza. Nella stagione 2016/2017 continua da secondo a mister Aita, sempre a Corigliano dove ha vinto la finale play off..

Adesso per mister Alosi la concreta possibilità di conquistare la vittoria del campionato di Promozione che vede la Rossanese al comando della classifica, con 8 punti di vantaggio sulla DB Rossoblù Luzzi, a cinque giornate dalla conclusione: «Spero che queste 200 panchine le possa festeggiare nell'anno del sogno che viene tramutato in obiettivo raggiunto», ci dice in conclusione l'allenatore.