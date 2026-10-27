Ora è ufficiale, la Rossanese ha un nuovo allenatore. La società rossoblù, che disputa il campionato di Eccellenza, ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Vittorio Perrotta dopo la separazione da Luca Aloisi, con il quale aveva condiviso un cammino durato dieci anni. Per la successione la dirigenza ha scelto un tecnico che conosce bene la categoria e che a Rossano ha già giocato.

Perrotta arriva dalle esperienze sulla panchina della Paolana, sempre in Eccellenza. Nella nota ufficiale il club lo presenta come un tecnico esperto e un profondo conoscitore del calcio calabrese, un ambiente che ha frequentato a lungo anche da calciatore. In campo ha disputato campionati di Serie D e i principali tornei dilettantistici della regione, con le maglie di Corigliano, Rende, Paolana e Vigor Lamezia. Nel suo percorso c’è anche la Rossanese, dove ha giocato nella stagione 2000/2001 da difensore centrale, ricordato dalla società per l’eleganza e il carisma. Quella Rossanese, allenata da Franco Giugno e presieduta da Carmelo Fedele, vinse nella stessa annata il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia Dilettanti calabrese. Il club considera quella squadra una delle più gloriose della sua storia e ricorda la doppietta come un record rimasto nella memoria dei tifosi. Perrotta, in quella formazione, era uno dei punti fermi del reparto difensivo. Venticinque anni dopo, l’ex difensore torna allo Stadio “Stefano Rizzo” da allenatore. Il primo allenamento è in programma domani pomeriggio. La società gli ha dato il benvenuto nella famiglia rossoblù augurandogli buon lavoro, e ha chiuso l’annuncio con un saluto rivolto direttamente a lui, «Bentornato a casa, Mister!».