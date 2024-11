La pausa per il Torneo delle Regioni e le festività pasquali è da considerarsi ormai in archivio. Adesso per le squadre del calcio dilettantistico calabrese inizia il vero e proprio rush finale con le ultime quattro giornate della stagione regolare. Poi, successivamente, spazio alla post season con play off e play out.

Nel girone A del campionato di Promozione la Rossanese è al comando della classifica con 8 punti di vantaggio sulla DB Rossoblù Luzzi, 9 sull'Altomonte e ben 10 sul terzo posto occupato dal Sersale. I bizantini sono dunque ad un passo dal salto di categoria, e già da domani torneranno in campo per "smaltire" la sosta e tentare di chiudere il campionato già domenica prossima, alle 15.30, nella sfida casalinga contro il Mirto Crosia: «Mancano 4 finali - dice ai nostri microfoni l'allenatore della Rossanese Luca Aloisi - noi, però, non pensiamo a quando potrebbe arrivare la matematica, ma pensiamo solo a far il primo possibile i punti che ci consentirebbero la gloria. Siamo consapevoli di essere vicinissimi a un traguardo - afferma il tecnico - che per noi è importantissimo e ci premierebbe per il lavoro svolto e i tanti sacrifici dentro e fuori dal campo».

La vittoria del campionato è ormai per la Rossanese esclusivamente questione di tempo e, appunto, matematica. In casa bizantina, poi, sarà il momento di programmare la prossima stagione, quella dell'Eccellenza. In panchina ci sarà sempre Luca Aloisi? - chiediamo al tecnico rossoblù -: «Per rispondere a questa domanda diciamo che è ancora un po' presto - afferma l'allenatore -. Per ora dico solo che ho un sogno che spero di poter realizzare il prima possibile. Solo successivamente - aggiunge Aloisi - penserò al futuro, ma come già sappiamo i matrimoni si fanno sempre in due».