In Promozione A il Malvito conquista la salvezza, retrocede la Soccer Montalto. Val Gallico e StiloMonasterace avanti in Promozione B. Nel raggruppamento A passa la DB Rossoblù Luzzi

Saranno Rossanese e Paolana a contendersi la promozione in Eccellenza, al termine di due semifinali vibranti e risolte entrambe ai tempi supplementari.

Allo “Stefano Rizzo” di Corigliano-Rossano, la Rossanese piega 3-2 un Soriano coriaceo in un match ricco di colpi di scena: ospiti a segno con Kieling (0-1) e sul 1-2 con un autogol bizantino, ma gli amaranto rispondono con due rigori di Crispino (uno nei supplementari) e Bongiorno che trova il 2-2 a pochi minuti dal novantesimo.

Avanza anche la Paolana, che supera di misura l’Isola Capo Rizzuto grazie a un rigore trasformato da Angotti nei tempi supplementari, al termine di una sfida spigolosa e molto tattica.

In Promozione A, parità tra DB Rossoblu Luzzi e Altomonte (1-1, reti di Nicoletti e Caruso). La squadra luzzese vola in finale in casa del Mesoraca. Nel play-out è festa salvezza per il Malvito, che batte 1-0 la Soccer Montalto: per la squadra montaltese è retrocessione in Prima Categoria.

In Promozione B, passano Val Gallico e StiloMonasterace: al Gioiosa Jonica non basta il gol di Jaiteh, perché una doppietta di Carvajal ribalta tutto. Vittoria di misura per lo StiloMonasterace, grazie al sigillo di Zarich. La finale sarà StiloMonasterace-Val Gallico.