Con certezza è stata la gara delle difese con quella della formazione calabrese che ha concesso praticamente solo una conclusione agli avversari nella ripresa. Però l’attacco non brilla

Fondamentalmente un buon punto quello raccolto dal Catanzaro nella trasferta campana contro la Salernitana nel settimo turno di Serie B terminato 0 a 0. Con certezza è stata la gara delle difese con quella della formazione calabrese che ha concesso praticamente solo una conclusione agli avversari nella ripresa. Però l’attacco non brilla, infatti i tiri in porta del Catanzaro a fine match sono 0. Nota positiva i 3mila cuori giallorossi giunti sugli spalti dell'Arechi che comunque, per tutta la partita, e anche a fine match hanno cantato e sostenuto i propri beniamini.

Primo tempo

1' - Parte Salernitana-Catanzaro. La prima palla è dei giallorossi.

10' - Partita abbastanza vivace con le due squadre che si affrontano a viso aperto senza però, entrambe, trovare la via della porta.

16' - La prima conclusione è indirizzata verso la porta difesa dal portiere giallorosso Pigliacelli che blocca facilmente un tiro dalla trequarti di Braaf.

30' - Arriva anche la prima conclusione giallorossa. Dopo una buona aziona, le Aquile trovano Pompetti al limite che da posizione defilata sulla sinistra prova la botta, ma la traiettoria è alta e larga.

40' - Salernitana pericolosa con Verde che da posizione defilata sulla destra arriva al tiro dopo una respinta di Scognamillo di testa, ma la sfera impatta contro la parte laterale della rete.

45' + 3 - Il primo tempo di Salernitana-Catanzaro termina 0 a 0.

Secondo tempo

46' - La Salernitana batte il calcio d'inizio della ripresa.

60' - Dopo un quarto d'ora dall'inizio della ripresa non si contano azioni pericolose. Salernitana votata all'attacco con il Catanzaro che difende in maniera ordinata.

70' - Padroni di casa pericolosi. Tello entra in area, ma poi viene fermato da Scognamillo. Interviene Torregrossa che recupera la palla e tira in diagonale, conclusione lenta e facile per Pigliacelli.

83' - Azione pericolosa di Braaf della Salernitana che viene lanciato sulla sinistra ed entra in area, fa due passi e colpisce ma Pigliacelli è attento e riesce a deviare in corner.

84' - L'estremo difensore giallorosso poi è miracoloso sul colpo di testa di Maggiore sugli sviluppi di un corner riuscendo a evitare il peggio.

90+ 5 - Non c'è più tempo Salernitana-Catanzaro termina 0 a 0.

Il tabellino

Salernitana (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Maggiore, Amatucci (6′ st Tello), Reine-Adelaide (20′ pt Soriano); Verde, Wlodarczyk (6′ st Torregrossa), Braaf (38′ st Hrustic). A disp: Corriere, Fiorillo, Gentile, Ghiglione, Jaroszynski, Ruggeri, Velthuis, Simy. All: Martusciello

Catanzaro (4-4-1-1): Pigliacelli; Cassandro, Scognamillo, Brighenti, Bonini; Compagnon (27′ st Coulibaly), Pompetti, Petriccione, D’Alessandro (20′ st Situm); Koutsoupias (20′ st Biasci); Pittarello (36′ st La Mantia). A disp: Dini, Maravigna, Piras, Turicchia, Antonini, Scognamillo, Volpe, Seck, Buso. All: Caserta

Arbitro: Marinelli di Tivoli (Dei Giudici-Cavallina). IV uomo: Dorillo. VAR: Camplone (Muto)

Ammoniti: Brighenti, Scognamillo (C), Soriano, Tello, Torregrossa (S). Corner: 5-0. Recupero: 5′ st. Spettatori: 14.932.