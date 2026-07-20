Dopo aver blindato l'ossatura della rosa attraverso una serie fondamentale di rinnovi, il Sambiase comincia a far sentire la propria voce anche nel mercato in entrata. In questa seconda metà di luglio, il club giallorosso ha ufficializzato il primo vero colpo d'attacco alle trattative per preparare al meglio la prossima stagione nel girone I di Serie D.

Il volto nuovo alla corte del club è Federico Zenuni, centrocampista classe 1997 nato a Torino ma di nazionalità albanese, che porta in dote una struttura tecnica ed esperienziale di primissimo livello.

Un profilo da categoria superiore

Zenuni, centrocampista classe 1997 e di nazionalità albanese, muove i suoi primi passi calcistici nel prestigioso vivaio del Torino, culminando il suo percorso giovanile con la vittoria del Campionato Primavera nella stagione 2014/2015.

Da lì in poi, la sua è stata una carriera trascorsa quasi interamente tra i professionisti. Il battesimo "tra i grandi" arriva in Serie C con la maglia del Tuttocuoio, prima di diventare un punto di riferimento della terza serie italiana indossando i colori di Viterbese, Teramo, Virtus Francavilla e Potenza, superando la quota record di 200 presenze in Lega Pro. Disputa l'Europeo Under 19 con la Nazionale albanese (doppietta al Galles) e convocazioni in Under 21 per l'Antalya Cup.

Un incrocio nel destino

Nell'ultima annata, il ventinovenne si è diviso tra due piazze importanti: prima la Reggina — incrociando da avversario proprio il Sambiase al D’Ippolito nella gara di Coppa Italia finita con l'autogol da lui procurato per il passaggio del turno amaranto — e successivamente la Lucchese, con cui ha trionfato conquistando la vittoria del campionato di Eccellenza.

Con l'arrivo di Zenuni, la dirigenza giallorossa regala al proprio reparto di centrocampo un innesto di qualità cristallina, visione di gioco e leadership, confermando le ambizioni del Sambiase nel prossimo e avvincente campionato di Serie D.