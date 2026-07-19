Il Sambiase non perde tempo e, dopo essere stato tra i grandi protagonisti delle ultime due stagioni, ha già avviato a pieno regime la programmazione per il prossimo campionato di Serie D (Girone I). Sebbene l'organico subirà inevitabilmente qualche modifica, la linea guida tracciata dalla società giallorossa è chiarissima: continuità e fiducia nei giovani di valore.

A conferma di questa filosofia, il club ha ufficializzato nelle scorse ore il rinnovo di due preziosissimi elementi del pacchetto Under, reduci da una stagione da protagonisti: i terzini Giuseppe Cosmano e Salvatore Bruno.

Le colonne del futuro

La società blinda la propria retroguardia assicurandosi le prestazioni di due profili che hanno già ampiamente dimostrato di poter reggere la pressione della categoria.

Giuseppe Cosmano, classe 2007, arrivato lo scorso ottobre dal Gela, si è preso immediatamente la titolarità della fascia sinistra a suon di grandi prestazioni. Velocità, straordinaria quantità e qualità palla al piede sono le doti che hanno convinto lo staff tecnico a puntare forte su di lui anche per la nuova stagione.

Salvatore Bruno, classe 2008, è stato invece protagonista di un finale di stagione in netta crescita. Dopo essersi messo in mostra con la Juniores Nazionale, ha bagnato l'esordio in prima squadra dal primo minuto nella delicata sfida di Enna, venendo impiegato su entrambe le corsie esterne. Un debutto affrontato con sfrontatezza, personalità e una progressione palla al piede impressionante.

Fari puntati sul talento Simigliani

Il mercato del Sambiase, però, non si ferma ai rinnovi. Il direttore sportivo Nicola Samele tiene le antenne dritte per cogliere le migliori occasioni di mercato, specialmente quando si parla di giovani di prospettiva.

Il nome caldo sul taccuino del ds è quello di Giancarlo Simigliani. Si tratta di un esterno d'attacco, o all'occorrenza mezzapunta, di origini venezuelane. Nell'ultima stagione è stato protagonista assoluto in Eccellenza con la maglia della Reggioravagnese e trascinatore della Rappresentativa Calabria al Torneo delle Regioni. Solo diciannove anni ma già considerato un "predestinato" del calcio dilettantistico calabrese, pronto per il salto di categoria.

Al momento si tratta di una forte idea di mercato e non c'è ancora nulla di formalizzato, ma il Sambiase ci pensa concretamente, pronto a regalare un altro innesto di assoluto livello alla propria rosa.