Il Sambiase cancella subito il pareggio contro il Praiatortora e riprende la sua marcia nell'inizio di stagione. Nel terzo turno del girone I di Serie D, i giallorossi si impongono 1-0 contro un ostico Modica al termine di una sfida intensa, portandosi a quota sette punti in classifica e confermando quanto di buono mostrato in questo avvio di campionato.

Decide Sueva, Giuliani blindato

L'avvio dei padroni di casa è fulmineo: dopo appena quattro minuti Diogo lavora un ottimo pallone sulla trequarti e verticalizza con precisione per Sueva, che a tu per tu con Romano non sbaglia e sblocca il punteggio con un diagonale chirurgico. Il Modica reagisce da squadra vera, prende campo e costruisce diverse occasioni da rete con Reinero e Pierce. Al 20' è ancora Reinero ad avere la palla del pari, ma Giuliani si supera e salva i suoi. Nel momento di massima pressione ospite, il Sambiase troverebbe anche il raddoppio con Haberkon—nuovamente servito da un superlativo Diogo—ma il direttore di gara annulla la rete per una posizione di presunto fuorigioco.

Occasioni sprecate e finale con brivido

Nella ripresa il copione vede un Sambiase determinato a chiudere i giochi. I giallorossi creano occasioni a ripetizione, prima con Bruno e Grisley—che sprecano da ottima posizione—e poi con un'iniziativa personale dell'onnipresente Diogo, il cui destro dal limite finisce alto. Alla mezz'ora è Furiato a sfiorare il raddoppio con una splendida conclusione che sfiora l'incrocio dei pali.

Nel finale il Modica tenta il tutto per tutto e va a un passo dal pari con un'incornata a botta sicura di Pierce, ma Giuliani si fa trovare di nuovo pronto e sigilla il risultato. Tre punti d'oro per il Sambiase, che si gode un terzo posto da protagonista e guarda con sempre maggiore fiducia al prosieguo del campionato

Il tabellino

SAMBIASE: Giuliani, Bruno (23’st Brejnak), De Luca (1’st Gualtieri), Frasson, Garcia Magnelli, Waller, Diogo, Grisley (42’st Foniciello), Sueva (21’st Furiato), Haberkon, Brandalisse (30’st Perri) A disp. Pallone, Repaci, Cosmano, Della Salandra. All. Lio

MODICA: Roma no, Castillo (13’st Misseri), Callegari, Milazzo, Giardina (39’st Fedele), Asero, Garufi (33’st Flores), Kljajic, Cappello (13’st Dudic), Pierce, Reinero (13’st Ferchichi) A disp. Sanchez, Sangare, Aprile, Fiore. All. Raciti

ARBITRO: Amitrano di Torre Annunziata (assistenti Cammarota di Nola e Amarante di Castellammare di Stabia)

NOTE: Ammoniti: Brandalisse (S), Diogo (S) Rec. 1’ pt-5’ st