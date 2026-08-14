Si chiude con una sconfitta da prendere nel verso giusto il quarto test amichevole della pre-season del Sambiase. Prosegue senza sosta la marcia di avvicinamento dei giallorossi verso l'esordio nel campionato di Serie D (girone I), ma la testa è già proiettata al primo appuntamento ufficiale: il sentito derby di Coppa Italia contro la Vigor Lamezia, in programma il prossimo 30 agosto.

La squadra guidata da mister Tony Lio continua a mettere benzina importante nelle gambe e a oliare i meccanismi di gioco. A fare lo "scherzetto" ai sambiasini, in quest'ultima uscita, è stato lo Squinzano, formazione pugliese militante nel campionato di Eccellenza, capace di imporsi col punteggio di 3-2.

La cronaca del match

L'avvio di gara sorride alla compagine di Lio, che approccia bene la sfida trovando la via del gol con Brandalisse che, al 36' pt, la sblocca concretizzando una buona manovra offensiva e portando in vantaggio i suoi. A cinque minuti dall'intervallo, però, arriva il clamoroso ribaltamento con lo Squinzano che prima pareggia con Citro e poi va a riposo in vantaggio grazie allo sfortunato autogol di Bruno.

Nella ripresa i pugliesi approfittano del momento positivo e allungano le distanze grazie alla rete di Ortigao, salendo sul 3-1. Il Sambiase non ci sta, continua a lottare su ogni pallone e trova la seconda marcatura proprio allo scadere: al 90' è Grisley a firmare la rete del definitivo 3-2.

Un test probante e ricco di spunti per mister Tony Lio che, al di là del risultato maturato nei novanta minuti, serve a perfezionare i tempi di gioco e la tenuta atletica in vista delle gare che conteranno davvero.

Il tabellino

SAMBIASE: Giuliani (Tarantino, 31’ st), Bruno (Garcia, 1’ st), Colombatti (De Luca, 28’ st), Strumbo (Frasson, 10’ st), Cosmano (Brejnak, 1’ st), Diogo (Grisley, 1’ st), Waller (Foniciello, Gualtieri (Vono, 45+1’ st), Furiato (Sueva, 1’ st), Della Salandra (Haberkon, 1’ st), Brandalisse (Simigliani, 25’ st). All. Lio

SQUINZANO: Partal (Bandini1’ st, Corianò 41’ st), Haas (Malerba, 33’ st), Telera (Arnesano, 1’ st), Greco (Dell’Anna, 37’ st), Menet (Gautieri, 1’ st), Carballo (Gemma 1’ st, Leone 41’ st), Montinaro (Urbano 1’ st, Getti 30’ st), Iaia (Calveri, 1’ st), Citro (Bonicelli, 7’ st), Mancarella (D’Anna, 1’ st), Ortigao (Espindola 7’ st). All. Funaro

MARCATORI: 36’ pt Brandalisse (SA), 40’ pt Citro (SQ), 45+1’ pt Aut. Bruno (SQ), 3’ st Ortigao (SQ), 45’ st Grisley (SA)