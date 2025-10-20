Il dolce profumo della vetta fino a pochi secondi dalla fine, poi il brusco risveglio per un pari che sta stretto e sa di beffa per il Sambiase. In occasione dell'ottava giornata del campionato di Serie D (girone I) la compagine giallorossa impatta, davanti ai propri tifosi, per 1-1 contro il Messina che solo sulla carta è fanalino di coda (senza la penalizzazione, infatti, sarebbero a pari punti proprio contro il Sambiase). Padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Haberkon ma, in pieno recupero e con la formazione di mister Tony Lio che già assaporava la vetta, arriva il pareggio di Tourè.

Pari beffa

Si intuisce tanto rammarico nelle parole dello stesso Tony Lio, nella conferenza stampa post partita: «i ragazzi hanno veramente lottato su ogni pallone e sono andati meritatamente in vantaggio. C'è anche da dire che potevamo gestire meglio alcune ripartenze per poter fare il secondo gol e chiuderla definitivamente, ma quando si lascia una partita in bilico succede che una palla buttata in area viene letta male dal nostro reparto difensivo e subiamo il pareggio. Brucia perché erano tre punti importanti per la prestazione offerta e per il nostro cammino che è quello di raggiungere la salvezza. Ovviamente siamo rammaricati, ma già da martedì il pensiero deve andare alla prossima trasferta in casa dell'Athletic Palermo, squadra neopromossa ma che sta facendo bene e ha giocatori importanti in rosa».