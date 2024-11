La gara in tecnica libera è prevista per domenica e vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta la regione e dalla vicina Basilicata

Torna lo Skiroll agonistico in Sila: domenica 22 ottobre, sulle strade che da Castelsilano salgono a Monte Gimmella, si disputerà la terza edizione della “Skiroll Cup Monte Gimmella”, quest’anno valevole come prova finale per l’assegnazione dei titoli regionali in tecnica libera, organizzata dallo Sci Club Montenero in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Fiore, la Provincia di Cosenza e l'Asd Cronometristi "M.Cavalcanti" di Cosenza.

Attesi Sci Clubs da Calabria e Basilicata, i quali, sotto l’egida della Federazione Italiana Sport Invernali metteranno in “pista” i fondisti che da qualche anno, anche nei nostri territori, hanno inteso far partire la stagione agonistica già dall’autunno proprio sfruttando l’utilizzo degli skiroll, attrezzo propedeutico da decenni utilizzato per la preparazione e poi sempre più utilizzato anche per le competizioni.

La 3ª Skiroll Cup Monte Gimmella, sarà anche valida come ultima delle quattro gare scelte per la selezione della rappresentativa di Calabria e Basilicata, nella categoria Under 14, per le finali nazionali del Trofeo Coni in programma a Pragelato (TO) dal 13 al 17 dicembre prossimi, ulteriore motivo in più per fare il tifo ai nostri ragazzi che si giocano le qualificazioni.

Il Campionato Regionale di skiroll del Comitato Calabro Lucano, vedrà il suo epilogo nell’ultima gara, la sprint, prevista il 19 novembre prossimo a Rotonda (PZ) e tra questi due appuntamenti, nel weekend 3/4/5 novembre prossimo è fissato l’appuntamento nazionale dello “Ski On Tour” manifestazione di promozione delle discipline nordiche, fondo, skiroll, biathlon e salto, del progetto Ski Everywhere di FISI, sostenuto da Sport e Salute, che farà tappa a Potenza il 3 novembre, a Cosenza il 4, con il gran finale previsto a San Giovanni in Fiore (CS) domenica 5 novembre.