Il Torneo Acli è stato vinto dal Crotone, mentre quello Figc ha visto primeggiare l’Inter. Soddisfatto il presidente dell’Atletico San Lucido Lanzillotta: «La presenza di squadre così importanti ha reso l’evento unico»

Quattro giorni di grande sport ed emozione hanno animato San Lucido con il Torneo Memorial “Dario Albanese”. Dal 4 al 7 settembre, lo stadio comunale “Pasquale Provenzano” ha ospitato le giovani promesse del calcio, riunendo le categorie Pulcini Misti (annate 2015-2016) in un evento all’insegna della solidarietà e del fair play.

Con il patrocinio della Regione Calabria e il supporto del Comune di San Lucido e della Pro Loco, l’evento, organizzato dall’Atletico San Lucido, si è articolato in due tornei – Acli e Figc – e ha reso omaggio alla memoria di Dario Albanese, figura storica e indimenticabile per il club e per l’intera comunità. L’atmosfera è stata di grande festa, con centinaia di spettatori accorsi per sostenere i piccoli atleti.

Le squadre partecipanti hanno offerto grande spettacolo, dimostrando talento e passione in ogni partita. Oltre alle formazioni calabresi e lucane, hanno spiccato l’Inter Milano, la squadra finlandese JaPS 1947 e il Crotone Calcio, portando un tocco di internazionalità e prestigio alla manifestazione.

Il Torneo Acli, che ha visto la presenza dei giovani finlandesi, è stato vinto dal Crotone Calcio, mentre il Torneo autorizzato dalla Figc ha visto trionfare l’Inter Milano, che ha conquistato tutte le partite superando nell’ultimo incontro i ragazzi del Crotone in una sfida combattutissima, confermando ancora una volta la qualità del proprio settore giovanile.

All’evento erano presenti anche il presidente dell’Accademia Inter, Marco Messerotti, e il direttore generale, Vincenzo Tridico. Inoltre, la presenza di Giuliano Rusca, responsabile tecnico dell’attività di base dell’Inter Milano e uno dei maestri più importanti nel panorama calcistico italiano e internazionale, ha sottolineato l’alto livello tecnico della manifestazione.

«Siamo estremamente soddisfatti dell’esito di questo torneo, che ha superato ogni nostra aspettativa – ha dichiarato Sergio Lanzillotta, presidente dell’Atletico San Lucido – . Vedere i ragazzi divertirsi e stringere nuove amicizie, nel ricordo di una persona speciale come Dario, è stata la vittoria più grande. La presenza di squadre così importanti ha reso l’evento unico, e vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a renderlo possibile. Questi giorni sono stati una celebrazione dello sport, dell’amicizia e della lealtà: valori che ci guidano e che continueremo a trasmettere alle nuove generazioni».

Il successo del Memorial "Dario Albanese” rafforza il ruolo di San Lucido come punto di riferimento per il calcio giovanile, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di educazione, inclusione sociale e crescita personale per le nuove generazioni.