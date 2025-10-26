Se c'è una cosa che fa la vittoria, quella è la solidità e la compattezza e, in questo senso, il San Nicola Chiaravalle Soverato ha dimostrato di averne a quantità. Altra vittoria per la compagine di mister Sisi che torna da Melito con il bottino pieno e sale momentaneamente al secondo posto, a quota 15 punti. Uno 0-2 maturato con un gol per tempo: Portesi prima e Santang poi. Sesto clean sheet su sette gare, per il ruggito di questa squadra che è davvero forte.

Le parole di Sisi

Insomma, un messaggio chiaro alle concorrenti, perché per i vertici c'è anche la compagine del duo Fera-Mancini. Ecco le parole dello stesso Sisi nel post partita: «Stiamo andando bene ma il campionato è duro e anche stavolta la partita è stata difficile perché se non la chiudiamo poi diventa complicata. Bene nel primo tempo, nella ripresa poi è uscito il Melito anche se non ha creato azioni pericolose, con una squadra formata da tanti giovani validi e con qualche innesto in più si può riprendere da questa situazione. Quanto a noi, dobbiamo cercare di finalizzare in attacco per quanto creiamo. Su questo stiamo lavorando settimanalmente e dobbiamo colmare questa lacuna». Il prossimo impegno del club sarà in casa contro il Taverna.