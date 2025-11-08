Ottima prestazione per Francesco Dodaro, atleta del Club Scherma Cosenza, che ha conquistato il settimo posto nella tappa di Brindisi del Circuito Europeo Under 23 di spada maschile, disputata l’8 e 9 novembre al PalaPentassuglia. Accompagnato dal tecnico Marco Perri, Dodaro ha affrontato un tabellone di alto livello con atleti provenienti da tutta Europa. Nella fase a gironi ha totalizzato tre vittorie e tre sconfitte, accedendo al tabellone principale con un buon punteggio.

Saltata per merito la prima tornata di dirette, lo spadista cosentino approda direttamente al tabellone dei 64. Ha superato quindi il primo assalto contro Emanuele Mancini dell’Associazione Scherma Pro Vercelli, poi si è imposto anche nel t urno successivo contro Marco Paganelli del Centro Sportivo Aeronautica Militare, entrando tra i migliori sedici. Qui ha perso contro, Matteo Galassi del Centro Sportivo Carabinieri, atleta della nazionale e attualmente n.8 del ranking mondiale che in seguito avrebbe vinto la prova, chiudendo così la gara al settimo posto assoluto. Un risultato di rilievo, che conferma la crescita tecnica del giovane calabrese, classe 2006, e gli permette di raccogliere punti utili nel ranking.

La prova di Brindisi arriva in un periodo intenso per Dodaro: solo un mese fa aveva partecipato alla tappa del Circuito Satellite FIE di Dublino, la sua prima esperienza in una competizione internazionale assoluta in cui aveva conquistato un ottimo 24° posto e l'accesso nel ranking mondiale, mentre a settembre era stato convocato al ritiro degli “Azzurrini” a Formia, tra i migliori under 20 italiani.

Da segnalare anche che, alla vigilia della gara di Brindisi, Dodaro è stato ufficialmente presentato dall’Università della Calabria tra gli studenti-atleti ammessi al programma Dual Career, che consente di conciliare lo studio universitario con l’attività sportiva ad alto livello. Per il Club Scherma Cosenza si tratta di un nuovo passo avanti nel percorso di valorizzazione dei giovani talenti regionali e nella costruzione di un vivaio competitivo anche a livello nazionale.