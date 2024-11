Il campionato di Serie A è iniziato nel peggiore dei modi per il Crotone: dopo le sconfitte contro Genoa e Milan, la squadra di Stroppa conosce la sconfitta anche in casa del Sassuolo con la squadra di De Zerbi che cala il "poker".

Sassuolo in vantaggio dopo 20 minuti

In avvio di partita il Crotone prova a resistere agli attacchi dei neroverdi e proporsi con le ripartenze: la squadra di Stroppa ci prova al 12' con Cigarini ma il pallone finisce alto sopra la traversa. I rossoblù creano altre occasioni al 13' con Simy, ma il giocatore viene pescato in fuorigioco e al 17' su calcio di punizione ma è bravo Consigli in uscita ad anticipare tutti. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 19': il calabrese Domenico Berardi è bravo a sfuttare uno splendido suggerimento di Defrel e batte Cordaz.

Il Crotone prova a reagire

I rossoblù cercano la reazione ma la difesa del Sassuolo e attenta e la squadra di De Zerbi è anche brava a pungere gli "squali". Al 25' è ancora Cigarini ad andare alla conclusione ma Consigli è attento e blocca. Alla mezzora il Sassuolo va vicinissimo al raddoppio ma Toljan è poco cinico sotto porta: Cordaz ringrazia. A 4 minuti dal termine del primo tempo occasione per il crotonese Vulic: tiro centrale, blocca Consigli. Si va al riposo.

Il Crotone pareggia ad avvio ripresa

Il secondo tempo inizia con i rossoblù che trovano subito il pari: Bourabia atterra in area un giocatore del Crotone, per l'arbitro è rigore. Dal dischetto Simy realizza il suo primo gol stagionale. Freddezza glaciale dal dischetto per il nigeriano che spiazza Consigli

Il Sassuolo ritorna in vantaggio

Il Crotone resiste appena dieci minuti: al 56' Berardi riceve palla e conclude, il tiro finisce a lato. Pezzuto, però, ferma il gioco per valutare un tocco con la mano di Pereira in area del Crotone prima del tiro di Berardi. Il check del Var, consente all'arbitro di decretare calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Ciccio Caputo che realizza riportando in vantaggio i suoi.



Il Crotone affonda

Nuovamente in svantaggio il Crotone prova a reagire: ci prova prima con Reca, poi con Simy, ma è attento Consigli. Al 85' azione da manuale del calcio per Caputo che lanciato in contropiede scavalca in lob Cordaz . Che gol che ha fatto Ciccio Caputo. In pieno recupero arriva il quarto gol del Sassuolo con Locatelli che insacca all'angoliono basso a sinistra.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (53' Kyriakopoulos), Chiriches (34' Ayhan), Ferrari, Toljan; Bourabia (53' Obiang), Locatelli;Berardi,Defrel, Djuricic;Caputo.All.DeZerbi

CROTONE (3-5-2):Cordaz;Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Molina, Cigarini (77' Dragus), Vulic (77' Gomelt), Reca; Messias, Simy. All. Stroppa



Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 19'Berardi, 49' rig. Simy, 58'rig. Caputo, 85'Caputo, 90'+3 Locatelli

Note: Ammmoniti:Chiriches (S), Simy (C), Magallan (C), Cigarini (C), Kyriakopoulos (S), Stroppa (all. C)