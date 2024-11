VIDEO | Il centrocampista brasiliano vanta anche 5 presenze in Europa League: «Sono molto felice di poter indossare la maglia rossoblù e di poter giocare nel campionato italiano, so che è una bella vetrina»

Il Crotone ha ufficializzato il prestito del centrocampista Eduardo Henrique da Silva dallo Sporting Lisbona. Venticinque anni, di Limeira, nello stato di San Paolo (Brasile), il neo rossoblù è un centrocampista dotato tecnicamente, con un buon controllo di palla, bravo nei contrasti e ben strutturato fisicamente.

Da Silva ha iniziato la carriera nell'Atletico Mineiro per poi passare all'Internacional e successivamente all'Athletico Paranaense. Nel 2018 è sbarcato in Europa, nella squadra portoghese del Belenenses per poi essere acquistato dallo Sporting Lisbona lo scorso anno. Nel suo curriculum vanta anche 5 presenze in Europa League e 7 nella Coppa Libertadores.

«Sono molto felice di poter indossare la maglia del Crotone e di poter giocare in Serie A. Ho sempre seguito il campionato italiano, so che è una bella vetrina», queste le parole del neo acquisto dopo la firma del contratto.