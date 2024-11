Nulla da fare per la Pirossigeno Cosenza che perde nettamente (5-1) in trasferta contro la capolista Olimpus Roma, che prosegue la sua corsa a punteggio pieno in vetta alla classifica. C'è amarezza in casa rossoblù soprattutto per il punteggio maturato al PalaOlgiata che penalizza oltremodo il quintetto di Tuoto, protagonista, in particolar modo nel primo tempo, di un'ottima prestazione, con tante occasioni da rete sfumate anche per bravura dell'estremo difensore di casa.

Il primo tempo

Subito uno squillo della Pirossigeno con il diagonale insidioso di Petry che non trova fortuna. Ci prova Poti al terzo minuto, pallone che sfila sul fondo. Poco dopo Del Ferraro chiude lo specchio della porta a Gabriel. Lupi in palla in questo avvio di gara: Felipinho recupera la sfera all'altezza della metà campo e si lancia verso la porta avversaria, puntata del brasiliana fuori non di molto. Minuto 5: Ducci costretto al miracolo sul sinistro angolato di Petry. Arrivati alla metà della prima frazione di gioco occasione per Pagliuso che calcia di prima intenzione mandando il pallone sull'esterno della rete. Strepitoso Ducci sulla doppia chance a stretto giro di posta capitata sui piedi di Pagliuso e Adornato. Proprio quest'ultimo è protagonista di una splendida azione personale all'undicesimo. Il 3 rossoblù scarta un paio di avversari e mette dentro, non riesce a Poti il tap in vincente. Nonostante la netta supremazia territoriale dei lupi sono però i padroni di casa a passare. Sugli sviluppi di un corner è Dimas a ribadire in rete dopo una respinta di Del Ferraro. La chance del possibile pari per i rossoblù viene sventata ancora una volta da un ottimo Ducci, che mette le mani sul bolide di Felipinho indirizzato nel sette. Il numero uno dei padroni di casa si oppone anche al tentativo del neo entrato Labate quando manca poco all'intervallo. Si va così al riposo con i blues in vantaggio di una rete.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un piattone di Marchio, che in precario equilibrio manda il pallone sull'esterno della rete. Luizinho con una sassata di destro mette i brividi a Del Ferraro. Il portiere rossoblù poco dopo lancia Petry, che spizza di testa e va vicino a beffare Ducci. Isgrò punta l'angolino ma Del Ferraro dice di no. Contropiede letale dell'Olimpus finalizzato da Isgrò al minuto 9. Si scatena poi Gabriel, che realizza una doppietta in pochi minuti. C'è tempo per il gol della bandiera, quanto mai meritato dei lupi, realizzato da Felipinho in modalità power play. Con il Cosenza proiettati in avanti Dimas firma la rete del definitivo 5-1 a porta sguarnita.

Il tabellino

OLIMPUS ROMA-PIROSSIGENO COSENZA 5-1 (pt 1-0)

OLIMPUS: Ducci, Gabriel, Luizinho, Fortino, Dimas. Rodriguez, Isgrò, Achilli, Cutrupi, Marcelinho, Di Eugenio, Biscossi. All. D'Orto

COSENZA: Del Ferraro, Poti, Marchio, Bavaresco, Petry. Lambrè, Adornato, Fanelli, Labate, Pagliuso, Felipinho, Nilmar. All. Tuoto

ARBITRI: Chiara Perona di Biella, Nicola Lacrimini di Città di Castello. CRONO: Alex Iannuzzi di Roma 1.

MARCATORI: 12'54" pt e 19'51" st Dimas (O), 08'34" st Isgrò (O), 09'16" st e 11'12" st Gabriel (O), 16'41" st Felipinho (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 16:00 al PalaOlgiata di Roma di fronte a circa 150 spettatori. Ammoniti: 15'54" pt Petry (C), 16'52" pt Del Ferraro (C).