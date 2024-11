VIDEO | Dopo due sconfitte nelle prime uscite di campionato la squadra pitagorica deve affrontare una trasferta insidiosa in cerca dei primi punti

Al “Mapei Stadium” per il Crotone sarà già una partita decisiva. Nonostante siamo solo alla terza giornata di campionato, la squadra allenata da Giovanni Stroppa è reduce dalle sconfitte contro Genoa e Milan e contro i neroverdi dovrà tentare il tutto per tutto per portare a casa almeno un punto e muovere la classifica, anche alla luce del calendario, insidioso, che i pitagorici dovranno affrontare dopo la sosta.

Il tecnico degli squali potrebbe confermare dal primo minuto il centrocampista brasiliano Pedro Pereira, mentre in attacco si va verso la coppia Simy – Messias, con Emmanuel Rivière, autore dell’unico gol realizzato in campionato dai rossoblù, fermo ai box a seguito di un infortunio.