VIDEO | Ancora una sconfitta per gli squali che restano ultimi in classifica. Terminato un girone d'andata da incubo

Nell’ultima gara del girone d’andata, il Crotone conosce l’ennesima sconfitta: la tredicesima. Al Franchi si gioca sotto una pioggia battente e gli squali non riescono ad arginare la voglia di vittoria dei viola.

La partita

Il Crotone cerca di prendere il controllo del match e ci prova con le giocate di Junior Messias. Proprio il brasiliano costringe Igor al fallo che gli costa il cartellino giallo. Gli squali iniziano bene ma non riescono ad impensierire più di tanto la retroguardia viola. La partita appare equilibrata e si gioca prevalentemente a centrocampo.

Fiorentina in vantaggio

I viola spostano l’equilibrio del match al 20’: ottima la giocata di Castrovilli sulla destra. Il numero 10 viola si invola sulla sinistra e mette un pallone in mezzo, la difesa del Crotone spazza con Reca ma la palla arriva a Bonaventura. L’ex Milan controlla con il petto e con un mezzo esterno calcia al volo: pallone che si insacca all’incrocio dei pali. Eurogol. La reazione del Crotone è affidata al solito Junior Messias: il tiro del brasiliano è bloccato da Dragowski. La Fiorentina cerca di sorprendere gli squali in contropiede: al 24’ cavalcata di Vlahovic che viene fermato dall’ottima chiusura di Luca Marrone.

Raddoppio viola

Nei pitagorici si vede solo Messias, che da solo può fare ben poco. La squadra di Prandelli invece al 31’ trova il secondo gol. Castrovilli, devastante centralmente, serve sulla sinistra Ribery: assist del francese che pesca Vlahovic a pochi massi dalla porta difesa da Cordaz. Il numero 9 non può sbagliare: la Fiorentina si porta sul 2-0. Le statistiche dicono che per Ribery è il quarto assist stagionale, per Dusan Vlahovic arriva invece la sesta rete in campionato. Non male.

Secondo tempo

Nella seconda frazione di gioco la Fiorentina ci prova al 54’ con Bonaventura: il sinistro da fuori è preda di Cordaz. La risposta del Crotone è affidata alla conclusione di Reca dalla distanza: il tiro è debole e centrale. Al 60’ Zanellato perde palla e permette ai viola di ripartire in contropiede: il pallone arriva a Bonaventura che dal fondo mette in mezzo per Vlahovic. L’autore del 2-0 schiaccia di testa ma trova l’opposizione di Cordaz. Al 63’ dagli sviluppi di un angolo Pezzella segna ma l’arbitro annulla: al momento del controllo, Pezzella aveva toccato con un braccio prima di calciare.

Gol del Crotone

La squadra di Stroppa cerca di non farsi schiacciare e mette pressione agli avversari soprattutto con le giocate di Messias e la velocità di Reca. Al 66’ i rossoblù accorciano le distanze: cross dalla destra di Pedro Pereira e gol di testa di Simy. I pitagorici ci credono e schiacciano i viola nelle propria metà campo.

Proteste viola

Al 79’ azione dei padroni di casa con Ribery che cade in area sul contrasto di Eduardo Enrique: Piccinici giudica regolare l’intervento del brasiliano del Crotone. Proteste della Fiorentina.

Vince la Fiorentina

Al 84’ il Crotone sfiora il pari con un colpo di testa di Marrone, mentre in pieno recupero Pulgar spaventa Cordaz dalla distanza: pallone che esce di poco. Finisce qui. La Fiorentina ritrova il sorriso dopo il 6-0 subito a Napoli, il Crotone, invece, incappa nella terza sconfitta del 2021 su quattro gare giocate. Occorre una svolta per gli squali.

Il tabellino

FIORENTINA-CROTONE 2-1



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor (69' M. Quarta); Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli (86' Pulgar), Biraghi; Ribery (86' Borja Valero); Vlahovic (69' Kouame). All. Prandelli



CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto (86' Golemic); P. Pereira, Eduardo Henrique, Zanellato (77' Siligardi), Vulic (60' Benali), Reca; Messias (86' Rojas), Simy. All. Stroppa

MARCATORI: 20' Bonaventura (F), 32' Vlahovic (F), 66' Simy (C)



NOTE: Gara a porte chiuse. Ammoniti: Igor (F), Zanellato (C), Ribery (F), P. Pereira (C)