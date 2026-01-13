La Pirossigeno Cosenza ha ufficializzato il nuovo allenatore: dopo l’esonero di Paniccia, sulla panchina rossoblù torna Daniel Ibañes Caetano. Un ritorno che punta a dare nuova linfa a una squadra alla ricerca di riscatto nel campionato di Serie A di calcio a 5.

Il tecnico, nato a San Paolo il 6 luglio 1976 e naturalizzato spagnolo, è già noto ai tifosi cosentini: nella scorsa stagione, subentrando a campionato in corso, guidò la squadra alla salvezza con una media punti importante, portando i lupi a disputare e vincere i playout.

Da giocatore, Ibañes vanta un titolo mondiale con la Nazionale spagnola, le “Furie Rosse”, mentre da allenatore può vantare due scudetti e una Republic Cup conquistati alla guida dell’Era-Pack Chudrim in Repubblica Ceca. Esperienza e vittorie che la Pirossigeno Cosenza spera possano tradursi anche in campo italiano, in un momento in cui la squadra ha bisogno di ritrovare continuità e fiducia.

Il tecnico brasiliano-spagnolo arriva pronto a lavorare fianco a fianco con giocatori e staff per invertire il trend e rilanciare le ambizioni dei lupi. La società rossoblù ha espresso il proprio caloroso bentornato e ha augurato al mister un buon lavoro, confidando che il suo ritorno possa segnare una svolta decisiva nella stagione dei lupi del Futsal.