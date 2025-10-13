La Feldi Eboli si aggiudica il posticipo della quarta giornata battendo la Pirossigeno Cosenza. Dopo il gol di Caponigro che manda le volpi al riposo in vantaggio di una rete, nella ripresa arrotondano il risultato le marcature di Calderolli, Dal Cin, Kenji, Gui e Selucio.

La cronaca

Partono forte i lupi che hanno subito un'ottima occasione con Pedrinho dopo appena 30 secondi. Il laterale brasiliano però angola troppo la conclusione. Pedrinho ancora pericoloso sugli sviluppi di un calcio piazzato, Dal Cin con un miracolo la tocca quel tanto che basta per mandare la sfera al lato. Si distingue anche il collega tra i pali opposti, Parisi, bravissimo con un riflesso a impedire all'ex Felipinho di trovare il piattone vincente. Ancora portieri protagonisti: stavolta tocca nuovamente a Dal Cin volare due volte, prima su Bavaresco, poi su Everton, per evitare la capitolazione. Passa la Feldi all'undicesimo: autore del gol Caponigro, il suo destro assume una traiettoria insidiosa e beffa Parisi. L'estremo difensore ospite si riscatta a pieno rispondendo presente sul sinistro potente scagliato da Felipinho al minuto 17. Le squadre vanno al riposo sul risultato di 1-0.

Prima chance del secondo tempo in favore della Pirossigeno. Trentin si libera alla conclusione e calcia sul secondo palo, Dal Cin allunga il piedone e respinge. Lupi ancora in proiezione offensiva. Marchio ha l'opportunità di scoccare il tiro da buona posizione ma l'estremo difensore delle volpi blocca. La Feldi però è molto cinica e nel giro di pochi secondi raddoppia con Calderolli e triplica addirittura con la puntata beffarda di Dal Cin, spintosi fino alla tre quarti palla al piede. A metà ripresa il quintetto di Paniccia sfora il limite dei 5 falli. Al tiro libero va Felipinho, si oppone Parisi. Il discorso si complica maledettamente quando Kenji, al minuto 14, firma il 4-0. La Pirossigeno a questo punto prova il tutto per tutto e si sbilancia con il portiere di movimento alla ricerca del gol che potrebbe riaprire le speranze, cancellate dal piattone a porta sguarnita di Gui, che chiude il discorso. Prima della sirena arriva anche la sesta rete dei padroni di casa realizzata da Selucio.

Il tabellino

FELDI EBOLI-PIROSSIGENO COSENZA 6-0 (pt 1-0)

EBOLI: Dal Cin, Venancio, Caponigro, Felipinho, Selucio. Di Stanio, Gattarelli, Lavrendi, Gui, Calderolli, Kenji, Pelezinho. All. Antonelli

COSENZA: Parisi, Marchio, Bavaresco, Marcelinho, Pedrinho. De Brasi, Adornato, Rosato, Trentin, Bissoni, Lo Cicero, Everton. All. Paniccia

ARBITRO: Davide Copat di Pordenone, Antonio Dan Campanella di Venosa, Rosario Angelo Faiella di Castellammare di Stabia. CRONO: Ugo Ciccarelli di Napoli.

MARCATORI: 11'29" pt Caponigro (E), 06'43" st Calderolli (E), 07'18" st Dal Cin (E), 14'32" st Kenji (E), 16'54" st Gui (E), 19'29" st Selucio (E).

NOTE: Gara disputata alle ore 20:45 al PalaSele di Eboli di fronte a circa 400 spettatori. Ammoniti: 10'30" pt Bavaresco (C), 05'54" st Marchio (C), 06'24" st Pelezinho (E), 06'24" st Rosato (E), 06'24" st Lo Cicero (C), 10'40" st Marcelinho (C), 17'54" st Venancio (E).