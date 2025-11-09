Una doppietta (e un assist) che gli fanno scalare la classifica dei marcatori all time di Serie A. Domenico Berardi, il calabrese "volante”, nato a Cariati ma cresciuto tra Bocchigliero e Mirto Crosia, è il protagonista assoluto del match vittorioso del suo Sassuolo alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta (0-3). Una grande prestazione che rischia di decretare l'esonero dalla panchina bergamasca Ivan Juric.

Una giornata "speciale" per Domenico Berardi che con questa doppietta è salito al quarantottesimo posto della classifica all time dei marcatori in Serie A con 126 gol, superando Gonzalo Higuain (125) e nel mirino Andry Shevchenko (127), Gianni Rivera (128) e Roberto Bettega (129).

Il premio di "Man of the Match" in mano, gli occhi felici, gli abbracci dei compagni ma soprattutto un sogno ancora vivo: far bene con il Sassuolo fino a fine stagione e convincere il “conterraneo” Gennaro Gattuso a convocarlo per i Mondiali 2026, che si svolgeranno negli Stati Uniti e in Messico dall'11 giugno al 19 luglio prossimi.