Alle 15 i rossoblù ospiteranno la squadra allenata da Pippo Inzaghi. La squadra di mister Stroppa cercano i tre punti per poter ancora sperare nella salvezza

Nella diciottesima giornata del campionato di Serie A, allo “Scida “il Crotone trova il Benevento: una gara che vale, per i pitagorici, quasi una stagione. In palio, non ci sono solo i 3 punti ma al risultato del match contro le “Streghe” è affidato, probabilmente, anche il futuro di mister Stroppo. Un passo falso potrebbe portare la società a valutare altre strade.Il Crotone occupa l'ultimo posto, con 9 punti, distaccato di 3 lunghezze dal Parma (penultimo), con il Torino a +4, dopo il pareggio di ieri contro lo Spezia e la coppia Genoa e Cagliari (che attualmente sarebbero salve) a +5 .

Le scelte di Stroppa

I pitagorici dovranno fare i conti con l'infermeria che costringe Stroppa a reinventarsi il centrocampo: assenti infatti Molina, Benali e Cigarini oltre al difensore Marrone ed allo squalificato Reca. In avanti la novità potrebbe arrivare dall'inedita coppia Simy – Riviere, con il brasiliano Junior Messias, xhe in questo caso sarebbe arretrato nel ruolo di mezzala.

Le scelte di Inzaghi

Qualche problema di formazione anche per il Benevento. Super Pippo ritrova Tuia, che dovrebbe fare coppia in difesa con Glik. Assente, invece, Schiattarella risultato positivo al covid-19, al suo posto Dabo. Nel reparto offensivo dietro all'unica punta Lapadula, dovrebbero agire Sau e Insigne.

L'arbitro

Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere l'incontro. Il direttore di gara lombardo sarà oadiuvato dagli assistenti Bresmes di Bergamo e Robilotta di Sala Consilina. Quarto uomo Dionisi di L'Aquila. Al Var Nasca di Bari e De Meo di Foggia.