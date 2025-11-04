Domani, mercoledì 5 novembre, la Smile Cosenza Pallanuoto scenderà in vasca per la sesta giornata del campionato di Serie A1 femminile. Le cosentine arrivano dal successo casalingo contro il Brizz Nuoto e occupano il quinto posto in classifica con 9 punti, mentre le romane della SIS Roma hanno raccolto 13 punti e si trovano al secondo posto, alle spalle del Rapallo capolista a quota 14.

L’incontro è in programma alle ore 20.00 nella piscina del Centro Federale di Ostia (Roma), dove le ragazze allenate da Marco Capanna proveranno a consolidare la loro posizione di vertice. La sfida promette spettacolo: la SIS Roma rappresenta una delle squadre più attrezzate del campionato, ma la formazione calabrese non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della vittima sacrificale.

Nelle parole provenienti dall’ambiente cosentino traspare fiducia e voglia di dimostrare il proprio valore contro una delle big della Serie A1 femminile. La squadra ha lavorato intensamente durante la settimana per prepararsi al meglio, consapevole che servirà una prestazione solida in ogni reparto.

Per tutti gli appassionati e tifosi, la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Spazio AQA, offrendo la possibilità di seguire l’incontro anche da casa.