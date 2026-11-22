Giornata dai risultati alterni per le formazioni calabresi impegnate nel campionato di Serie A2 di futsal. Nel girone C arriva una sconfitta di misura e dal sapore amaro per la Duelle Cetraro, battuta 3-2 sul campo della Cioli Ariccia, mentre nel girone D il Città di Acri si aggiudica il derby calabrese superando 5-3 il Reggio Futsal. Ancora una battuta d’arresto, invece, per la Blingink Soverato, che davanti al proprio pubblico cede 2-1 al Marsala Futsal.

Ad Ariccia il Cetraro disputa una gara di personalità e per lunghi tratti conduce il gioco, ma torna a casa senza punti al termine di un confronto deciso praticamente sulla sirena. I calabresi partono forte e trovano il vantaggio con Paciola, prima di subire il pareggio dei padroni di casa. La squadra di Leo Tuoto reagisce e torna avanti con Frassetti, autore di una bella conclusione mancina che vale il 2-1 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa il Cetraro crea diverse occasioni per allungare, ma non riesce a chiudere la partita. A pochi minuti dalla fine arriva il 2-2 della Cioli Ariccia, propiziato da un'autorete di Luizinho nel tentativo di liberare l'area. Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva la beffa: secondo quanto riferito dalla società calabrese, a quattro centesimi di secondo dalla sirena Baiocco firma il 3-2 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo che la rete era stata inizialmente non convalidata e successivamente assegnata. Il Cetraro contesta l'episodio e torna in Calabria con grande rammarico per una partita nella quale aveva avuto più volte la possibilità di conquistare l'intera posta. In classifica i tirrenici restano a quota 15 punti, scavalcati dall'Ischia e raggiunti dall'Alta, mentre l'Ariccia sale a 19 punti e mantiene il comando del girone.

Nel girone D sorride invece il Città di Acri, che espugna il campo del Reggio Futsal nel derby tutto calabrese e porta a casa una vittoria per 5-3. Protagonista assoluto della sfida è Piedras, autore di quattro delle cinque reti rossonere, con Grasso a completare il tabellino. Il Reggio Futsal prova a restare agganciato alla partita grazie alla rete di De Salvo e alla doppietta di Gallinica, ma non riesce a evitare la sconfitta. Per l'Acri sono tre punti importanti che permettono alla formazione rossonera di salire a quota 10 e di consolidare la propria posizione in classifica. Resta invece complicata la situazione del Reggio Futsal, ultimo con 3 punti.

Non riesce a interrompere il momento negativo la Blingink Soverato, che sul proprio campo viene superata 2-1 dal Marsala. I catanzaresi trovano la rete con Zapponi, ma gli ospiti ribaltano il risultato con Caropi e Zullo, conquistando tre punti preziosi. Il Soverato rimane così fermo a quota 5 punti, in una classifica che vede il Regalbuto al comando del girone D con 19 punti, seguito dal Melilli a 16 e dal terzetto composto da Marsala, Adrano e Piazza Armerina a 15.