Nell'anticipo della terza giornata, la squadra reggina cade per 2-1 in casa contro i siciliani. La beffa nel finale con il portiere avversario, autore prima di una parata e poi di un’incredibile giocata che porta al gol decisivo

Si sono giocate ieri due sfide del campionato di Serie A2 Elitre, valide per la terza giornata. Oltre al derby tra Lazio e Roma, chiuso con la vittoria dei biancazzurri per 6-4, si è giocato il match tra la Polisportiva Futura e il Mascalucia.

La Futura, squadra reggina reduce da un periodo di forma eccellente con due vittorie consecutive, cade per la prima volta nel torneo nazionale contro la matricola siciliana Mascalucia, che si impone con il risultato di 1-2. La partita, combattuta fino all'ultimo, vede la squadra di casa beffata a pochi secondi dalla fine, quando il portiere avversario Lo Faro, autore prima di una straordinaria parata e poi di un’incredibile giocata, segna il gol decisivo che regala la vittoria agli ospiti.

La cronaca del match

I quintetti iniziali vedono la Futura schierare Parisi tra i pali, accompagnato da Honorio, Scopelliti, Pizetta e Labate, mentre Mascalucia risponde con Danilo Lo Faro in porta, affiancato da Licandri, D’Arrivo, Messina e Longo. La partita inizia con un primo tempo poco spettacolare, caratterizzato da poche azioni degne di nota. È il Mascalucia a rompere gli equilibri grazie a una giocata di Marletta, che in serpentina riesce a servire Nicolosi per il vantaggio, fissando lo 0-1 al diciottesimo minuto. La Futura tenta di reagire, ma non trova la rete del pareggio, nonostante l’occasione sottoporta di Scalavino.

Nel secondo tempo, la squadra reggina sale in cattedra monopolizzando il possesso palla e creando una serie di occasioni, anche se poche veramente pericolose. Al ventiseiesimo Andrea Labate, con una splendida girata, trova finalmente la rete dell'1-1, facendo esplodere la tifoseria di casa. Sulle ali dell’entusiasmo, la Futura cerca il gol della vittoria, ma la scelta di adottare il powerplay risulta rischiosa.

La beffa finale

Sul finale, un tentativo a rete della Futura viene intercettato dal portiere del Mascalucia, Lo Faro, che non solo para ma riesce a segnare direttamente, trasformando il tentativo di difesa in un incredibile gol. Questo episodio segna la sconfitta per la Futura e la vittoria insperata per Mascalucia, che si aggiudica tre punti preziosi.

Per la Polisportiva Futura, il rammarico è tanto, ma c’è la volontà di riscattarsi già nel prossimo turno, dove affronterà una difficile trasferta contro il Cnl Cus Molise.