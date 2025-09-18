La Cadi Antincendi Futura si prepara a una nuova avventura nel campionato di Serie A2 Élite di calcio a 5, e a guidare il progetto c’è ancora Humberto Honorio, icona del futsal italiano e mondiale, nel doppio ruolo di allenatore e giocatore, affiancato da Tonino Martino.

«La voglia di fare bene è tanta, c’è una grinta grandissima», esordisce Honorio. Con nove scudetti e una carriera ricca di soddisfazioni, l’allenatore-giocatore traccia un bilancio realistico ma ottimista della ripartenza: «Ci siamo confrontati con la migliore squadra italiana, la Meta Catania, per fare il punto della situazione. Adesso siamo in corsa per la Coppa della Divisione dopo aver vinto la prima partita. Certamente siamo un po’ indietro su alcuni aspetti, ma la voglia di fare bene è ancora con noi».

Il tecnico conferma l’impegno del marchio Futura su più fronti, ricordando i progetti internazionali: «L’amministratore della Cadi Antincendi, Pietro Milasi, ha parlato di iniziative anche in Kenya, ma per me è speciale il lavoro che stiamo facendo in Brasile. Lì, Marcio Toni segue i giovani fin dall’Under 5 e Under 6, e i risultati si vedono: Vitinho, compagno di squadra, è l’esempio concreto di quanto questo progetto stia crescendo».

L’obiettivo del presidente Nino Mallamaci è ambizioso: «Speriamo di portare altri ragazzi qui in Italia, come è già successo con Vitinho».

Da giocatore, Honorio non nasconde le proprie motivazioni: «Voglio migliorarmi ancora di più e aiutare i ragazzi a crescere. L’obiettivo principale resta ripeterci, se non addirittura migliorare la stagione dello scorso anno».