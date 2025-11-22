Le due calabresi muovono la classifica nella sesta giornata. I cosentini conquistano il successo vincendo in rimonta contro i laziali. I catanzaresi, invece, sprecano il vantaggio e rischiano addirittura di perderla nel finale
La sesta giornata del campionato di Serie A2 regala sorrisi e segnali incoraggianti alle due calabresi, Città di Acri e Blingink Soverato, capaci di conquistare rispettivamente una vittoria e un prezioso pareggio.
Seconda vittoria consecutiva per il Città di Acri, che dopo il trionfo nel derby a Soverato trova continuità battendo al Palasport di Acri l’History Roma per 5-3. Nonostante l'avvio shock, con il vantaggio ospite dopo pochi secondi, la squadra di coach Basile reagisce con carattere. Prima Mannella firma l’1-1, poi Frassetti completa la rimonta con il 2-1.
Nella ripresa l’Acri allunga sull’3-1 ancora con Frassetti, ma i laziali non mollano e riescono a risalire fino al 3-3. Nel finale, però, i rossoneri tirano fuori l’orgoglio: Martinez sigla il 4-3, Rengifo chiude i conti per il definitivo 5-3. Arriva così il primo successo interno della stagione e una boccata d’ossigeno in classifica, con i rossoneri ora a quota 7 punti.
Finisce 4-4 la sfida tra Marsala e Blingink Soverato, una gara intensa e ricca di emozioni. I catanzaresi partono forte e si portano sul 1-4 grazie alle doppiette di Piovesan e De Masi, ma i siciliani riescono a rimontare fino al 4-4 e sfiorano persino la vittoria allo scadere, colpendo una traversa. Per la Blingink Soverato un punto comunque importante, che muove la classifica.
Risultati della sesta giornata
Città di Acri – 1983 Roma 3Z History 5-3
Eur – Junior Domitia 3-3
Futsal Mazara 2020 – GEAR Piazza Armerina 2-0
Marsala Futsal 2012 – Blingink Soverato 4-4
Regalbuto Futsal – Messina Futsal 3-3
Classifica dopo sei turni
Messina Futsal 13
Futsal Mazara 2020 12
GEAR Piazza Armerina 10
Junior Domitia 10
Marsala Futsal 2012 10
Regalbuto Futsal 7
Città di Acri 7
1983 Roma 3Z History 6
Blingink Soverato 5
Eur 5