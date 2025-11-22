La sesta giornata del campionato di Serie A2 regala sorrisi e segnali incoraggianti alle due calabresi, Città di Acri e Blingink Soverato, capaci di conquistare rispettivamente una vittoria e un prezioso pareggio.

Seconda vittoria consecutiva per il Città di Acri, che dopo il trionfo nel derby a Soverato trova continuità battendo al Palasport di Acri l’History Roma per 5-3. Nonostante l'avvio shock, con il vantaggio ospite dopo pochi secondi, la squadra di coach Basile reagisce con carattere. Prima Mannella firma l’1-1, poi Frassetti completa la rimonta con il 2-1.

Nella ripresa l’Acri allunga sull’3-1 ancora con Frassetti, ma i laziali non mollano e riescono a risalire fino al 3-3. Nel finale, però, i rossoneri tirano fuori l’orgoglio: Martinez sigla il 4-3, Rengifo chiude i conti per il definitivo 5-3. Arriva così il primo successo interno della stagione e una boccata d’ossigeno in classifica, con i rossoneri ora a quota 7 punti.

Finisce 4-4 la sfida tra Marsala e Blingink Soverato, una gara intensa e ricca di emozioni. I catanzaresi partono forte e si portano sul 1-4 grazie alle doppiette di Piovesan e De Masi, ma i siciliani riescono a rimontare fino al 4-4 e sfiorano persino la vittoria allo scadere, colpendo una traversa. Per la Blingink Soverato un punto comunque importante, che muove la classifica.

Risultati della sesta giornata

Città di Acri – 1983 Roma 3Z History 5-3

Eur – Junior Domitia 3-3

Futsal Mazara 2020 – GEAR Piazza Armerina 2-0

Marsala Futsal 2012 – Blingink Soverato 4-4

Regalbuto Futsal – Messina Futsal 3-3

Classifica dopo sei turni

Messina Futsal 13

Futsal Mazara 2020 12

GEAR Piazza Armerina 10

Junior Domitia 10

Marsala Futsal 2012 10

Regalbuto Futsal 7

Città di Acri 7

1983 Roma 3Z History 6

Blingink Soverato 5

Eur 5